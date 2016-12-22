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Уоррен Баффетт отдал еще $3,4 млрд на благотворительность
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Уоррен Баффетт отдал еще $3,4 млрд на благотворительность
Бизнес, 13:12
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Уоррен Баффетт отдал еще $3,4 млрд на благотворительность
Один из богатейших людей мира, инвестор Уоррен Баффетт передал часть принадлежащих ему акций инвестиционной компании Berkshire Hathaway на благотворительность. Их стоимость оценивается в $3,4 млрд
Уоррен Баффетт (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал на благотворительность акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway на сумму $3,4 млрд.

Для этого знаменитый инвестор конвертировал 11,8 тыс. принадлежащих ему акций класса А в 17,7 млн акций класса B, а затем передал их в благотворительные фонды, говорится в пресс-релизе компании.

Акции класса B своей инвестиционной компании он направил в фонд имени своей жены Сьюзан Томпсон Баффетт (Susan Thompson Buffett Foundation), Фонду Шервуда (The Sherwood Foundation), которым управляет его дочь Сюзан Баффетт, благотворительному фонду NoVo Foundation, которым управляют его сын Питер Баффетт с женой Дженнифер, Фонду Говарда Баффетта (Howard G. Buffett Foundation), которым управляет его второй сын Говард, а также фонду Билла Гейтса и его жены Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation). ​

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В 2006 году Баффетт, которому в августе исполнится 88 лет, пообещал передать на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway.

С учетом последнего пожертвования он уже передал на благотворительные нужды 43% принадлежащих ему в 2006 году акций на общую сумму $31 млрд, уточняется в сообщении компании.

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Фотогалерея

Баффетт занимает третье место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, после основателя Amazon Джеффа Безоса и Билла Гейтса, его состояние оценивается в $84 млрд. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: благотворительность , акции , Berkshire Hathaway , Уоррен Баффетт
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