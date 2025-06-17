Руслан Алисултанов раскрыл условия ухода Danоne из России

У Danone нет опциона на выкуп активов, «Даниссимо» она передала российской H&N. Глава ее совета директоров Руслан Алисултанов рассказал, как шли переговоры об уходе Danone, ставшие для него «одним из напряженных периодов в жизни»

Руслан Алисултанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Однозначно это один из самых напряженных периодов в моей жизни», - сказал в интервью РБК председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов, отвечая на вопрос о том, как проходили переговоры о покупке активов уходившей из России корпорации Danone.

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Интервью с Русланом Алисултановым читайте в подписке РБК.

Процесс трансформации компании еще продолжается, говорит он: «Но главное мы уже сделали — прошли переходный период. Теперь мы по-настоящему российская компания. Для нас это было сложно, но очень важно. Сегодня Health & Nutrition — лидер молочной отрасли, с мощной инфраструктурой, сильными узнаваемыми брендами и, что важно, — теперь уже со своей локальной стратегией развития».

Переговоры с французской Danone были долгими, вспоминает Алисултанов, принимавший в них непосредственное участие. «Начались они дистанционно — сначала мы обсуждали принципиальную возможность продажи актива, дальше согласовывали вопросы о поддержке иностранной компанией локализации определенных процессов, связанных с IT. В результате договоренности были достигнуты. Мы очень легко нашли общий язык с французами, во многом это позволило достичь таких результатов в переговорах», - отметил он.

Прежние французские собственники — публичная компания, они фиксировали процент маржинальности бизнеса, так как это непосредственно влияло на котировки акций, рассказывает Алисултанов: «Долгое время бизнес не развивался, инвестиционных программ не было в принципе — после известных событий в 2022 году прежние владельцы свели их вообще до нуля. Помимо инвестиций в производственные площадки, инновации е отсутствовал маркетинговый бюджет. Линии были однозначно недозагружены — это связано с фокусом на высокомаржинальные продукты, и, наверное, с желанием Danone сворачивать бизнес в стране. Ручное управление и забюрократизированность тоже присутствовало в определенных направлениях», - описал он ситуацию, назвав бизнес-модель H&N «абсолютно другой».

«Мы ставим задачу наращивать объемы и параллельно акцентируем внимание на балансе низкомаржинальной традиционной части продуктов (молоко, творог, кефир, сметана и другие продукты, произведенные в том числе без применения современных технологий длительного хранения — РБК) и более высокомаржинальной современной продукции. В этом году мы перешагнем психологический барьер в миллион тонн переработки молока. Мы наращиваем объемы и идем дальше — масштабируем опыт, повышаем эффективность», - сказал глава совета директоров H&N.

Отвечая на вопрос, как такой подход снизил маржинальность, он отметил, что «хороший баланс традиционной и современной молочной продукции позволяет сохранять достаточную маржинальность и большие объемы производства».

Как Danone уходила из России В октябре 2022 года французский производитель молочных продуктов Danone на фоне специальной военной операции на Украине объявил о намерении отказаться от контроля над своим основным бизнесом в России. Передача менеджменту не рассматривалась, утверждал тогда источник РБК, близкий к компании: речь шла именно о продаже фонду или крупному непрофильному инвестору, так как «на российском молочном рынке нет игрока, способного купить такой актив». В течение нескольких месяцев Danone решала, кому будут переданы активы. Но затем доли иностранного инвестора в российской «дочке» попали во временное управление Росимущества. Указ об этом президент Владимир Путин подписал 16 июля 2023 года. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition (H&N). Внешнее управление активом президент отменил в марте 2024 года. А уже в середине мая французская Danone объявила, что завершила продажу своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана. Сумму сделки стороны не раскрывали По данным источников издания Financial Times, владельцы «Вамина» планировали заплатить за актив 17,7 млрд руб. В декабре 2024-го компания, ставшая покупателем активов, перешла под контроль Руслана Алисултанова — председателя совета директоров Health & Nutrition. Изначально компания принадлежала 29-летнему Минтимеру Мингазову. Руслан Алисултанов работает в компании с лета 2023 года.

Идея покупки активов Danone изначально возникла из соображений, что молочная отрасль отличается достаточно высокой стабильностью, объяснил Алисултанов.

«Пищевая промышленность — близкая и понятная для нас отрасль, был определенный опыт работы в ней. А Danone был крупным участником этого рынка, который искал покупателей», - говорит он, отмечая, что большого масштаба бизнеса «точно не боялись», потому что, с одной стороны, это определенные риски, а, с другой стороны, — большие возможности для развития и нового опыта. «Это довольно-таки интересно», резюмировал Алисултанов.

У французской компании нет опциона на обратный выкуп активов в России, хотя желание вернуться и прописать опцион у них было, говорит глава совета директоров H&N. «Мы настояли, что это не те условия, на которые мы готовы пойти. Юридических оснований возвращаться у Danone нет. Нет такого условия, как опцион на обратный выкуп. Поэтому мы абсолютно уверены в своей конкурентоспособности и сосредоточены на росте и развитии, и не переживаем о возвращении Danone или какого- то другого игрока», - заключает Алисултанов.

Отвечая на вопрос о том, предусмотрены ли в соглашении с Danone ограничения на конкуренцию на российском рынке, он отметил, что «в соглашении есть нюансы, которые касаются этого вопроса»: «Но, возвращаясь к тому, что я сказал, мы абсолютно не боимся конкуренции и способны ее выдержать. Прошедшие два года показывают, что мы готовы расти, много инвестируем в развитие и с уверенностью смотрим в будущее». По итогам переговоров Danone оставила российской H&N и созвучный с ее названием бренд «Даниссимо». «Мы долго вели переговоры и рады, что получилось, потому что этот бренд у нас в стране очень любят. А для нас как для бизнеса это очень высокомаржинальный продукт», - сказал Алисултанов.