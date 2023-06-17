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В США в очередной раз отложили запуск новейшего атомного реактора

В США в очередной раз отложили запуск новейшего атомного реактора в штате Джорджия
Запуск реактора новейшего поколения на АЭС Вогтль в США отложили из-за неисправности. Строительство было начато десять лет назад, планировалось, что его завершат в 2017–2018 годах
Фото: georgiapower.com
Фото: georgiapower.com

В американском штате Джорджия вновь отложен запуск ядерного реактора последнего поколения на станции Вогтль, при том что проект отстает от графика почти на семь лет, пишет Bloomberg.

На станции, где уже были два энергоблока предыдущего поколения, построенные в 1970–1980-х годах, возведены третий и четвертый энергоблоки поколения III+ AP1000. Должен был состояться запуск третьего блока, однако его отложили из-за поврежденного водородного уплотнения. В конце мая блок благополучно вывели на 100% мощности.

Теперь пуск назначен на июль. Четвертый блок, как заявила владелец АЭС Southern Company, должен быть закончен в четвертом квартале этого года или в первом квартале следующего. Сейчас проводятся его испытания.

Минэнерго отмечало, что новые реакторы будут первыми такого рода в США. «Реактор является эволюционным усовершенствованием по сравнению с существующими реакторами и оснащен передовыми системами безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Строительство реакторов началось в 2013 году. Планировалось, что третий будет запущен в 2017-м, четвертый — в 2018 году. Как пишет Bloomberg, цена строительства выросла на $16 млн от первоначальной, процесс сопровождался несколькими задержками. При этом для США эти два реактора — единственные, которые было предложено построить после 2000 года и строительство которых состоялось.

После запуска станция должна стать крупнейшим источником энергии в США и будет питать один миллион домов и предприятий, отмечает агентство. По прогнозам Southern Company, два новых реактора будут давать 17 млн мегаватт-часов энергии в год.

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