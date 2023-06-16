Эксперты оценили новейший ториевый ядерный реактор в Китае

Власти Китая дали старт работе первого в стране ториевого реактора. Как пояснили РБК опрошенные ученые, в самой технологии нет ничего нового, но ранее она никогда не была доведена до коммерческого использования

Запуск ториевого ядерного реактора в Китае является скорее экспериментом и пока нельзя говорить о его преимуществах или недостатках, заявил РБК инженер-физик Андрей Ожаровский.

15 июня газета South China Morning Post сообщила, что государственное управление Китая по ядерной безопасности выдало разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора. Он будет находиться в городе Увэй в провинции Ганьсу на севере страны. Мощность реактора составит 2 МВт. Эксплуатация реактора начнется с испытаний.

Издание отмечает, что КНР обладает обширными запасами тория и, по некоторым оценкам, его хватит для «удовлетворения общих энергетических потребностей страны в течение более чем 20 тыс. лет».

Торий — химический элемент с атомным номером 90 в таблице Менделеева, используется в ядерной энергетике наряду с ураном, но реже. В отличии от классических АЭС, расплавы тория не требуют жидкого охлаждения — только воздушное. Считается, что они быстро затвердевают на воздухе, поэтому радиоактивные утечки исключены.

Ожаровский отметил, что данный реактор — это экспериментальный прототип, а его мощность не сравнима с мощностью реакторов АЭС, достигающей 1-2 тыс. МВт. На ториевом реакторе будут вырабатывать тепло, а не электроэнергию.

«Говорить о преимуществах или недостатках реактора, который существует только на бумаге, можно лишь теоретически. Мы сможем оценить устойчивость его работы и опасность радиоактивных отходов только после того, как реактор проработает несколько лет, и будет конкретный опыт его эксплуатации», — сказал он.

По словам физика, ториевые реакторы и ранее пытались делать «в огромном количестве» в других странах: в Германии, Великобритании, Индии, но технология так и не была доведена до коммерческого использования. Ожаровский подчеркнул, что ториевая энергетика является «своего рода святой коровой» для атомщиков, потому что считается, что она дает меньше радиоактивных отходов в отличие от урана, однако это не так.

«Если начать с самого начала ядерной топливной цепочки, торий такое же ископаемое топливо как уран», — указал ученый. Например, «Московский завод полиметаллов» — это доказательство того, что ториевая энергетика не безотходная. Туда завозилась ториевая руда, выпускался торий, закончилось все это тем, что 60 тыс. тонн радиоактивных отходов там осталось лежать. В ториевом реакторе тоже образуются радиоактивные отходы, только другие, чем в реакторе, работающем на урановом топливе», — объяснил ученый.

Китай, продолжил Ожаровский, объясняет этот эксперимент тем, что тория в природе несколько больше, чем урана. Он полагает, это ввод КНР ториевого реактора — давно запланированное событие и «просто рутинная работа» по вовлечению тория в ядерную топливную цепочку.

Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров пояснил РБК, что в отличие от урана в природном тории нет делящихся изотопов, поэтому для старта ториевого цикла их необходимо «каким-то образом» туда добавлять.

«Ториевым топливным циклом занимаются во всех странах, которые имеют атомную энергетику. Как правило, сегодня это проекты и расчеты, но в истории атомной отрасли было много экспериментов и установок, содержащих торий. Китай хочет развивать атомную энергетику по всем направлениям и, поэтому, хочет рассматривать ториевый топливный цикл и инновационные реакторы», — заявил ученый.

В то же время, по его словам, китайский эксперимент никак не повлияет на все остальные энергетические тренды. Он считает, что это некий шаг к расширению возможностей атомной энергетики, за которым будет интересно наблюдать.

«В России ториево-урановый топливный цикл мы пока не рассматриваем как ключевой. У нас сегодня в приоритете замкнутый уран-плутониевый топливный цикл. Примером нашей активности в данном направлении является амбициозный проект «Прорыв», в рамках которого будет апробированы технологии замыкания уран-плутониевого топливного цикла на основе инновационного быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем. Строительство опытно-демонстрационного комплекса на площадке Сибирского химического комбината ведется уже несколько лет», — заключил Тихомиров.