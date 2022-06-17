Сегодня важны только «быстрые действия», а не хождения на бесконечные питч-сессии с фондами, считают молодые российские предприниматели. Они рассказали РБК, что в их жизни и бизнесе изменилось после начала спецоперации

РБК опросил молодых предпринимателей (участники рейтинга Forbes «30 до 30») о том, как изменился их бизнес после начала специальной военной операции на Украине, какие проблемы им теперь приходится решать, от каких планов и проектов пришлось отказаться и что делать начинающим бизнесменам в новых условиях.

Денис Гончаров, основатель стартапа NOLI Music inc (24 года): «Много людей, которые могут изменить мир, но денег нет».

NOLI Music inc занимается разработкой «умной» электрогитары для людей с ограниченными возможностями. С конца февраля, по словам Дениса Гончарова, с точки зрения бизнеса изменилось все. «Старые схемы больше не работают, а новых — еще нет. Все попали в ситуацию, когда надо принимать решения здесь и сейчас», — поясняет предприниматель. По его словам, не все смогли с этим справиться. Команда Гончарова довольно быстро адаптировалась и нашла подход, но все еще находится в процессе трансформации. Гончаров не дает никакие прогнозы относительно развития бизнеса в новой ситуации, но верит, что любые перемены — новые возможности: «Вопрос — какова их цена».

Советовать молодым предпринимателям в непростое время довольно сложно, отмечает Гончаров. По словам собеседника РБК, у стартапов главная проблема — найти деньги: «У нас много людей, которые могут изменить мир, но денег нет». Гончаров добавляет, что бизнесу нужны инвестиции, тогда не будет проблем с трудоустройством. «Главный совет — не отчаиваться и не мыслить шаблонами, только если это не ваши собственные шаблоны», — говорит Гончаров и видит возможности развития в России только руками стартапов или частного бизнеса.

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Глеб Харитонов, основатель компании Briskly (30 лет): «Инвестируйте в бизнес, связанный с едой — на нее всегда высокий спрос»

Briskly специализируется на производстве автономных микромаркетов. По словам Харитонова, после начала специальной военной операции компании «пришлось сменить курс на локальный рынок» из-за «потери интереса со стороны западных инвесторов». Собеседник РБК отмечает, что они оказались готовы к такому сценарию, потому что компания владеет «тяжелым» активом — Выборгским заводом холодильной техники. «Сейчас Briskly Factory не прекращает производство, но нам пришлось поднять цены на автономные микромаркеты и провести сокращения в штате», — говорит предприниматель. Микромаркеты, которые выпускает компания, — это автономные розничные магазины, где можно покупать через мобильное приложение B-Pay или POS-терминал по штрих-коду. Минимальные затраты на открытие такого ретейла составляют 200 тыс. руб. «Все это изначально было заложено в идею стартапа Briskly, поэтому мы хорошо подходим в качестве антикризисного решения». Он добавляет, что сервис по продаже еды без персонала стабильно работает, однако ранее запланированное открытие офиса в Берлине в этом году не состоится.

На перспективы развития российской экономики компания Briskly смотрит довольно оптимистично: «В текущих обстоятельствах мы должны как можно скорее выйти на точку окупаемости. Вместо пяти лет мы хотим прийти к ней через год-полтора», — говорит Харитонов. Также компания переходит из сегмента «инноваций» в «помощь малому и среднему ретейлу», так как видит запрос на развитие торговых точек с небольшими вложениями и на технологии для продажи товаров без персонала: «Инвестируйте в бизнес, связанный с едой — на нее всегда высокий спрос». Харитонов уверен, что малые и средние предприятия в период кризиса будут развиваться больше, поскольку можно получить господдержку. Собеседник РБК добавляет, что заметил высокий спрос на микромаркеты в этом году, несмотря на колебания на валютном рынке. Он связывает это с тем, что люди стали реже ходить в рестораны, поэтому рестораторам и ретейлерам нужны новые, антикризисные форматы торговли, и он готов их в этом поддержать.

Молодым предпринимателям Харитонов советует начинать с малого и не бояться запускать что-то не идеальное, но решающее проблему покупателя. «Создавайте простую версию продукта или сервиса, тестируйте его на целевой аудитории, и самое важное — хорошо прогнозируйте продажи», — говорит он.

Алиса Пейрис, основательница и генеральный директор HOLY CORN (28 лет): «Потребитель не перестанет делать импульсные покупки»

HOLY CORN производит цельнозерновой попкорн без глютена. С марта компания начала активно работать над запуском новых категорий и усилила фокус в бизнесе на эффективность и стабильность цепочек поставки. «Даже во времена турбулентной экономической ситуации потребность радовать себя и близких остается, поэтому потребитель не перестанет делать импульсные покупки», — уверяет Алиса Пейрис.

Текущую ситуацию на рынке труда она видит более конкурентной как для кандидатов, так и для бизнеса: «Верю, что в более выигрышной позиции будут компании, которые изначально были сконцентрированы на качестве и сервисе, на выстраивании процессов, на метриках и на внедрении инноваций в своей деятельности». Выросли и требования к сотрудникам, однако на топ-специалистов будет по-прежнему высокий спрос. Не менее важными навыками она отмечает умение определять изменения в бизнес-среде, быть гибким, быстро реагировать.

Молодым предпринимателям основательница бренда советует учиться самостоятельно, создавая продукты либо перенимания опыт с рынка. «Сейчас особенно важно сконцентрироваться на потребностях покупателей, на их изменившихся привычках», — добавляет Пейрис.

Однако заместить крупные ушедшие бренды не так просто, считает предпринимательница: «Бренд, не коммодити-продукт — это экспертная работа с продуктом, доверие покупателей и опыт в коммуникациях с клиентами, которые строится годами». Кроме того, нужны значительные инвестиции, чтобы полноценно заместить освободившуюся нишу.

Компания Greenwise специализируется на производстве растительных продуктов альтернативных мясным. По оценке Марсель, после начала специальной военной операции покупательная способность в России снизилась на 30%. В связи с ростом курса валют выросли цены на многие продуктовые составляющие и логистику. «Мы были вынуждены покупать валютные товары по очень высокому курсу, соответственно транслируя это на покупателя», — рассказывает предпринимательница и добавляет, что последовавшее снижение курса валют не улучшило ситуацию, так как компания закупилась впрок по старому курсу.

На данный момент ретейлеры были вынуждены заморозить практически все новые проекты и отдают предпочтение заведению товаров среднего и экономкласса.

По словам Марсель, экспортная торговля в «недружественные страны» стала практически невозможной. Компания выстраивает стратегию своего развития, исходя из «рационально-пессимистичного сценария развития экономики»: оптимизирует все косты, удешевляет рецептуры, стараясь сохранить качество и органолептику, разрабатывает категории продуктов питания для торговых сетей-дискаунтеров. Также Greenwise ориентируется на новые рынки сбыта в регионах MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Африки и Азии. Что касается рынка труда для молодых предпринимателей, Юлия Марсель полагает, что предложение будет во множество раз превышать спрос.

Основательница Greenwise смотрит на будущее довольно оптимистично, несмотря на снижение покупательной способности и уход с рынка глобальных конкурентов: «Сейчас нам необходимо сфокусироваться на предоставлении потребителю привычных для него сервисов и продуктов по доступным ценам».

Марк Туровецкий, основатель PilotHUB и PWRBoard (23 года): «Проблем сейчас гора, а значит, и решений должно быть столько же»

PilotHUB — платформа по заказу аэросъемки с квадрокоптера, а PWRBoard — универсальная зарядка для любых устройств. По словам Туровецкого, из-за всеобщей «паники» отменилась большая часть запланированных инвестиций. «Подобные настроения наблюдаются не только среди инвесторов, но и наших клиентов со всего мира — морально сложнее оформить предзаказ на наше устройство стоимостью более $500, поскольку нет уверенности, что будет через год», — говорит предприниматель. Основная масса клиентов компании находится в Европе и США, поэтому российская экономика напрямую не влияет на работу компании.

По мнению Туровецкого, в будущем российский рынок высококвалифицированного труда «вытянется за рубеж» из-за ухода или приостановки деятельности ряда иностранных компаний. Однако, несмотря на все санкции и «нелюбовь», российские работники менее ценными не стали: кто-то работает удаленно, кого-то вывезли в только что созданный филиал в Грузии, Армении или Узбекистане.

У любой проблемы самое главное — ее решение, считает Туровецкий: «Проблем сейчас гора, а значит, и решений должно быть столько же». С одной стороны, у бизнеса стало меньше возможностей в связи с международными санкциями, с другой — у ряда отраслей их стало больше там, где речь идет об импортозамещении.

Александр Желтов, основатель платформы Educate Online (29 лет): «Многие предприниматели сейчас идут в производство»

Компания Educate Online организовывает дистанционное обучение в школах за рубежом и помогает поступать в иностранные вузы. Основное развитие в России сейчас связано с импортозамещением и направлено на производство внутри страны, считает Желтов. «Мы видим, как многие предприниматели, которые до этого торговали на Wildberries, сейчас идут в производство. Таких возможностей очень много, это больше дивидендные модели». Однако венчурные прогнозы делать пока рано, а дивидендные модели будут работать — это пространство для развития, считает предприниматель.

Марсель Гумеров, сооснователь AppScience (28 лет): «Сегодня мы действуем согласно нынешней картине происходящего»

Компания AppScience доставляет химические реактивы и расходные материалы из западных стран в Россию для научных лабораторий в фармкомпаниях и институтах. Но с начала марта стало невозможно завести ни одну поставку по этим направлениям, рассказал РБК Марсель Гумеров. «Для того чтобы мы могли продолжать поставлять товары из «недружественных» стран, потребовалось полностью перестроить нашу логистику», — говорит Марсель Гумеров. Уже 3 марта компания получила документы на открытие банковского счета представительства в Армении. Сейчас у AppScience открыты компании также в Турции и Латвии, через которые пока возможен трансфер денег и товаров. По словам Гумерова, это повлечет за собой увеличение логистических цепочек и незначительную корректировку сроков поставки. При этом доставка стала дороже на 10–20%.

С начала спецоперации компания создала департамент, который занимается поиском аналогов западной продукции в Индии и Китае. «Наши клиенты уже стараются переходить на сырье из Азии, поэтому мы должны быть готовы к этому переходу, а лучше — быть в его авангарде», — резюмирует Гумеров. Но добавляет, что фармацевтика — консервативная область, в которой сложно вносить изменения даже на уровне проведения научных исследований. «Сегодня мы действуем согласно нынешней картине происходящего и наших ценностей. Два года назад мы с Максимом Пустоваловым и Игорем Яременко основали компанию, опираясь на ценности и культуру ведения бизнеса, с этой точки зрения у нас ничего не изменилось, несмотря на политические пертурбации».

Что касается трудоустройства молодых специалистов, Гумеров видит большое количество освободившихся ниш, в которых практически нет конкуренции. «В нашем бизнесе к таким нишам относится логистика». Крупные игроки по доставке DHL, UPS, FedEx ушли с российского рынка, что в моменте создало некоторые проблемы с поставками, но в долгосрочной перспективе это позволит компании построить свою собственную логистику, которая будет решать не только задачи клиентов, но и проблемы всего рынка.

Если говорить о рынке одежды, большое количество международных брендов закрыли бизнес в России и вряд ли вернутся в ближайшие несколько лет. Гумеров видит в этом возможность для предпринимателей запустить собственный бренд с производством в России, а сбыт наладить через отечественные маркетплейсы, которые продолжают работать. Подобных «пустот» образовалось достаточное количество, что дает шанс российским предпринимателям: FMCG-товары, общепит, медиа и даже электроника — рынки с отличным потенциалом и непокрытым спросом. «Да, общий объем продаж в этих нишах сильно уменьшится, но отсутствие конкуренции в них покроет этот недостаток», — предполагает Гумеров. Он советует молодым предпринимателям действовать именно сейчас: «Обивать пороги венчурных фондов и пробиваться на бесконечные питч-сессии и раньше не стоило, а сейчас полностью потеряло свою актуальность. Сегодня важны только быстрые действия, направленные на создание прибыльного бизнеса».

Юрий Виленский, сооснователь Hello Move (21 год): «Если раньше вы ориентировались на одни рынки, теперь стоит искать другие»

Компания Hello Move помогает людям переехать за рубеж. По словам Виленского, после начала спецоперации те люди, которые раньше раздумывали о переезде по бизнес-программам, определились. Однако переехать стало сложнее из-за введения европейских экономических санкций, уточняет Виленский. Некоторые страны, например Испания, прекратили работу по инвестиционным и бизнес-программам для русских, а Латвия в апреле перестала выдавать россиянам первичные виды на жительство.

Многие европейские программы, которые были очень востребованы среди россиян, сейчас недоступны, говорит Виленский. Собеседник РБК утверждает, что на этапах получения одобрения проектов компании отказывают русским, дискриминируя по национальному признаку. Кроме того, негласно перестали открывать счета европейские банки для русских, добавляет предприниматель. Но, несмотря на это, наем российских сотрудников в зарубежных компаниях продолжается.

Дальнейшее развитие компания видит в разработке миграционных программ на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке. «Но пока мы не увидели со стороны россиян серьезного спроса на эти страны», — признается предприниматель. По его словам, для клиентов Ближний Восток — «это далеко и непонятно». Виленский считает, что миграционный рынок Арабских Эмиратов, Латинской Америки, Азии, Сингапура пока не востребован. Европа остается в приоритете. В данной ситуации собеседник РБК видит перспективы развития в Турции: «Турция сейчас — это хаб. Она становится для россиян альтернативой странам Южной Европы и Португалии по доступности и возможностям».

В текущем кризисе Виленский видит новые возможности: «Если раньше вы ориентировались на одни рынки, теперь стоит искать другие». По его словам, сейчас появилось поле для импортозамещения, можно развивать торговлю с третьими странами.

Виленский предполагает, что российский бизнес в долгосрочной перспективе будет развивать общие проекты с турецкими, азиатскими и ближневосточными компаниями: «В России большое поле для деятельности, и если будет системная поддержка государства, бизнес будет масштабироваться».