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Падение цен на нефть ,  
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Минэнерго приготовилось к долгому восстановлению рынка нефти

По словам Александра Новака, выход рынка на докризисные показатели будет достаточно длительным, а доля углеводородов в энергетике в перспективе снизится
BRENT BR-7.20 $40,59 +1,5%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мир будет переживать изменение структуры энергетической отрасли, и прогнозы по развитию мировой энергетики, которые делались ранее, существенно изменятся. Об этом в ходе онлайн-конференции «COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех» заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, в первую очередь это касается образа жизни, так как люди в ближайшее время будут меньше передвигаться на автомобилях и самолетах. «Восстановление будет не таким быстрым, как V-образное, а скорее, это будет частично быстрое восстановление с последующим достаточно длительным выходом на показатели, которые были до кризиса», — считает он.

Новак отметил, что нужно изменить прогнозы, связанные со структурой энергопотребления в мире и выработкой энергии. По его словам, ранее ожидалось, что к 2040 году доля углеводородной энергетики сократится на 10% (с 85 до 75%). Сейчас министр считает, что эта доля будет гораздо меньше.

Энергетики спрогнозировали сокращение расходов на нефть на $1 трлн
Экономика
Фото: Drew Angerer / Getty Images

На энергетику повлияет и развитие цифровых, облачных и ИТ-технологий, считает глава Минэнерго. «Больше будет потребляться электроэнергии, меньше будет ее вырабатываться из углеводородных источников, больше из возобновляемых источников энергии», — заявил он.

В то же время, отметил Новак, несмотря на кризис в марте — апреле, топливно-энергетический комплекс остался устойчивым. «Услуги по предоставлению электроэнергии и качественных нефтепродуктов продолжали работать, причем в непрерывном режиме», — уточнил он.

По мнению Международного энергетического агентства, по итогам 2020 года расходы на потребление электроэнергии окажутся выше нефтяных. В самом начале года МЭА ожидало, что инвестиции в энергетический сектор вырастут на 2% по сравнению с предыдущим годом и превысят показатели 2014 года. Однако вспышка пандемии коронавируса привела к тому, что по сравнению с 2019 годом объем капиталовложений снизится на $400 млрд, то есть примерно на 20%. Такое снижение связано с ограничительными мерами в разных странах и неуверенностью инвесторов в том, как будет развиваться ситуация в следующие годы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Новак, Минэнерго, энергетика
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