Минэнерго приготовилось к долгому восстановлению рынка нефти

По словам Александра Новака, выход рынка на докризисные показатели будет достаточно длительным, а доля углеводородов в энергетике в перспективе снизится

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мир будет переживать изменение структуры энергетической отрасли, и прогнозы по развитию мировой энергетики, которые делались ранее, существенно изменятся. Об этом в ходе онлайн-конференции «COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех» заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, в первую очередь это касается образа жизни, так как люди в ближайшее время будут меньше передвигаться на автомобилях и самолетах. «Восстановление будет не таким быстрым, как V-образное, а скорее, это будет частично быстрое восстановление с последующим достаточно длительным выходом на показатели, которые были до кризиса», — считает он.

Новак отметил, что нужно изменить прогнозы, связанные со структурой энергопотребления в мире и выработкой энергии. По его словам, ранее ожидалось, что к 2040 году доля углеводородной энергетики сократится на 10% (с 85 до 75%). Сейчас министр считает, что эта доля будет гораздо меньше.

На энергетику повлияет и развитие цифровых, облачных и ИТ-технологий, считает глава Минэнерго. «Больше будет потребляться электроэнергии, меньше будет ее вырабатываться из углеводородных источников, больше из возобновляемых источников энергии», — заявил он.