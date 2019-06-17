Медведев разрешил закрыть доступ к данным о юрлицах из Крыма

Глава правительства России Дмитрий Медведев разрешил в определенных случаях ограничивать доступ к информации о базирующихся в Крыму и Севастополе юридических лицах в ЕГРЮЛ

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Ограничить доступ к информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в частности, разрешено в случае, если компания зарегистрирована в Крыму или Севастополе, говорится в постановлении правительства от 6 июня.

Особо отмечается тот факт, что доступ к сведениям в ЕГРЮЛ может быть ограничен в случае, если они содержат информацию о филиалах или представительствах в Крыму и Севастополе.

Также доступ к сведениям может быть ограничен, если юридическое лицо находится под иностранными санкциями или имеет отношение к государственному оборонному заказу.

Опрошенные радиостанцией BFM юристы предположили, что если целью постановления является защита от вторичных санкций, то такая мера будет не очень эффективной. Они объяснили, что поскольку доступ к подобным данным в любом случае будут иметь госорганы, то возможны утечки. Не исключен и дополнительный интерес из-за рубежа именно к тем компаниям, которые закрыли доступ к сведениям о себе.

Сведения о компаниях из Крыма и Севастополя, созданных до присоединения полуострова к России, были внесены в ЕГРЮЛ во второй половине 2014 года. В Федеральной налоговой службе указали, что реорганизацией такой шаг не являлся.