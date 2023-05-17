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Минэк предложил изменить правила продажи долей в ООО новым собственникам Бизнес, 11:57
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Минэк предложил изменить правила продажи долей в ООО новым собственникам

Минэк предложил отменить преимущественное право покупки доли участников ООО
С такой инициативой Минэк выступил после обращения бизнеса. Отмена преимущественного права актуальна для предпринимателей под санкциями или если среди участников общества есть лица из недружественных стран, отметили эксперты
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минэкономразвития предложило отменить преимущественное право приобретения доли участником ООО при ее продаже другими владельцами, со ссылкой на законопроект пишут «Ведомости».

«По запросу бизнеса мы предложили ввести право на отчуждение долей компании вне общего приоритетного для действующих участников порядка», — сказал изданию представитель министерства.

По его словам, такое шаг ускорит принятие решений и совершение сделок с долями в компаниях.

В пояснительной записке в проекту говорится, что изменения инициированы с учетом меняющейся экономической обстановки. И если все участники согласны на вхождение в капитал ООО новых владельцев, пункт о преимущественном праве становится избыточным, сказано в документе.

Издание направило запрос в Центробанк. Представитель Минфина сообщил, что законопроект пока не поступал в ведомство.

Сейчас участник может продавать долю в ООО третьим лицам только после отказа остальных участников от ее приобретения на условиях, предложенных возможному покупателю, отметил в беседе с «Ведомостями» партнер Forward Legal Андрей Филиппенко. На практике преимущественное право затягивает сроки продажи, говорит управляющий партнер «ПБ Лигал» Александр Панин. «Если участники общества своевременно не отреагируют на уведомление о продаже доли, продавцу придется ждать месяц, прежде чем он сможет закрыть сделку», — пояснил юрист.

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По словам Панина, сейчас быстрая продажа части активов особенно актуальна для бизнесменов, которые попали под санкции, а соблюдение требований о преимущественном праве может препятствовать сделке. Помимо этого среди участников общества могут быть лица из недружественных стран, к примеру офшорные компании, не раскрытые как КИК (контролируемые иностранные компании; где определенная часть акций принадлежит налоговым резидентам страны). Если такое лицо решит купить долю по преимущественному праву, будет необходимо согласовывать сделку с правкомиссией, напомнил Панин. А это, в свою очередь, повлечет дополнительные временные и финансовые затраты, в том числе на уплату взноса в бюджет, а также скажется на цене продажи из-за требований о дисконте: одним из обязательных условий для того, чтобы правкомиссия одобрила сделку при продаже активов в России иностранцами, служит предоставление не менее 50% дисконта, отметил он.

Если же отказ остальных участников от преимущественного права не получен заранее, появляется риск, что кто-то из них может захотеть им воспользоваться, добавил Филиппенко. А это порождает неопределенность относительно судьбы сделки для сторон, сказал эксперт.

Как писал РБК, в марте прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей попросил Минэкономразвития ограничить зарубежных акционеров в правах в условиях ужесточившихся санкций. Применительно к таким акционерам РСПП предлагал не учитывать их голоса на общем собрании акционеров; не распространять на них право требования выкупа акций в ситуациях, когда общество принимает решение о реорганизации/делистинге или вносит изменения в устав, ограничивающие права акционеров; не применять к ним нормы, вытекающие из покупки более 30% акций публичного общества, а также исключить преимущественное право приобретения дополнительных акций / конвертируемых ценных бумаг общества и вновь размещаемых дополнительных акций новой категории / конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг, которые выпускаются по открытой подписке.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Минэкономразвития ООО РСПП
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