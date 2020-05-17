В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Укрепить позиции в рейтинге удалось Алишеру Усманову, который поднялся на седьмую позицию

Алишер Усманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).

По данным Sunday Times состояние Усманова достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд). В прошлом году этот показатель составлял £11,33 млрд ($13,73 млрд).

В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян. На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (£10,23 млрд ($12,4 млрд)), опередивший Романа Абрамовича (£10,16 млрд ($12,31 млрд)).

В апрельском рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes бизнесмены расположились в такой же последовательности. Состояние Усманова издание оценило в $13,4 млрд, Фридмана в $13 млрд, Абрамовича в $11,3 млрд.

Богатейшим жителем Великобритании в этом году впервые стал изобретатель и основатель компании Dyson Ltd. Состояние индустриального дизайнера, создавшего вакуумный пылесос и гигиеническую сушку для рук, достигло £16,2 млрд ($19,64 млрд). Издание указывает, что за последний год у Дайсона были определенные проблемы. В частности он неудачно вложился в проект по созданию электромобиля, на чем потерял £500 млн ($606 млн).