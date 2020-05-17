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В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Укрепить позиции в рейтинге удалось Алишеру Усманову, который поднялся на седьмую позицию
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).

По данным Sunday Times состояние Усманова достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд). В прошлом году этот показатель составлял £11,33 млрд ($13,73 млрд).

В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян. На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (£10,23 млрд ($12,4 млрд)), опередивший Романа Абрамовича (£10,16 млрд ($12,31 млрд)).

В апрельском рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes бизнесмены расположились в такой же последовательности. Состояние Усманова издание оценило в $13,4 млрд, Фридмана в $13 млрд, Абрамовича в $11,3 млрд.

Богатейшим жителем Великобритании в этом году впервые стал изобретатель и основатель компании Dyson Ltd. Состояние индустриального дизайнера, создавшего вакуумный пылесос и гигиеническую сушку для рук, достигло £16,2 млрд ($19,64 млрд). Издание указывает, что за последний год у Дайсона были определенные проблемы. В частности он неудачно вложился в проект по созданию электромобиля, на чем потерял £500 млн  ($606 млн).

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Оказаться на первом месте Дайсону удалось благодаря тому, что основатели Hinduja Group братья Сри и Гопи Хиндуджа за год потеряли £6 млрд ($7,27 млн). Состояние уроженцев индийского Мумбаи, которые занимаются бизнесом в самых различных сферах (от медицины до автомобилестроения) уменьшилось до £16 млрд ($19,39 млрд).

Третье место в рейтинге заняли братья Дэвид и Саймон Рейбены (£16 млрд ($19,39 млрд), которые занимаются инвестициями в недвижимость. Их состояние за год уменьшилось на £2 млрд ($2,42 млрд).

Sunday Times указывает, что состояние 1000 богатейших жителей Великобритании неуклонно росло после финансового кризиса 2008-2009 годов, однако карантин, связанный со вспышкой коронавирусной инфекции, серьезно сказался на них. Общие потери составили £54 млрд ($65,45 млрд).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман
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