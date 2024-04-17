Продажи жилья в Дубае выросли на фоне притока сверхбогатых

В первом квартале года в Дубае было продано 105 объектов элитной недвижимости стоимостью $10 млн и более. Продажи домов по цене от $25 млн также растут. Жилье в городе относительно доступно по сравнению с Нью-Йорком и Лондоном

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В первом квартале 2024 года в Дубае на 19% выросли продажи жилья стоимостью $10 млн и более, сообщает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank. Город — крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока, сверхбогатые люди со всего мира продолжают приезжать туда, несмотря на рост напряженности в регионе после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

По данным аналитиков, за первые три месяца года в Дубае было продано в общей сложности 105 элитных домов стоимостью минимум $10 млн на общую сумму $1,73 млрд. Из них 36% объектов недвижимости расположены на искусственном острове Палм Джумейра. Это один из прибрежных районов Дубая, он имеет форму пальмового дерева с шестнадцатью лепестками.

В 2023 году в Дубае был продан 431 дом стоимостью не менее $10 млн. Для сравнения, в Лондоне было продано 240 объектов недвижимости из этой ценовой категории, в Нью-Йорке и Гонконге — 211 и 163 соответственно. В городе недвижимость относительно доступна по сравнению с другими мегаполисами: как пишет Bloomberg, за $1 млн в Дубае можно купить жилье площадью 980 квадратных футов (91 кв.м), в Нью-Йорке — 366 квадратных футов (34 кв. м).

Объем проданной недвижимости стоимостью выше $25 млн также растет: по данным Knight Frank, в 2023 году было продано 56 домов на общую сумму $2,27 млрд, что в два раза больше, чем в 2022-м. В первом квартале 2024-го в Дубае приобрели 12 объектов недвижимости этой категории.

«Уровень деловой активности в Дубае продолжает расти, особенно в верхнем [ценовом]сегменте рынка», — сказал представитель Knight Frank Фейсал Дуррани. Он отметил «практически непрерывный поток людей со всего мира», которые заинтересованы в покупке дорогой недвижимости.

После пандемии коронавируса Дубай столкнулся с оттоком эмигрантов и растущей конкуренцией со стороны соседних бизнес-центров. В ответ власти ОАЭ упростили получение «золотых виз» (тип долгосрочной резидентской визы, которая выдается иностранным предпринимателям, инвесторам, владельцам недвижимости и ученым). Наряду с потоком иностранных инвесторов, в том числе из России и Индии, это привело к резкому росту спроса на недвижимость.