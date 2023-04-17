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Эксперты сообщили о снижении расходов бюджета на инфраструктурные стройки

Sherpa Group: бюджетное финансирование магистральной инфраструктуры сократилось в 2,4 раза
В январе—марте подрядчики госстроек получили 33,2 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2022 года. Эксперты и участники рынка предупредили о риске удорожания строительства и затягивании сроков завершения работ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В январе—марте 2023 года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры сократилось до 33,2 млрд руб., или в 2,4 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Sherpa Group.

За первые три месяца подрядчики госстроек получили 20,7% от общей суммы, заложенной по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в 2023 году. За тот же период 2022 года было освоено 26% бюджета проекта. Гендиректор Sherpa Group назвала прошлогодний показатель «аномальным», особенно по сравнению с январем—мартом 2019–2021 годов, когда подрядчики госстроек получили 5–12% от годовых бюджетов.

Реализацию комплексного плана курирует Минтранс. В ведомстве не ответили на запрос издания.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров и гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев считают, что снижение объемов освоения бюджетных средств может привести к рискам для подрядчиков, например появлению кассовых разрывов и проблем с финансированием последующих работ и поставок, что скажется на сроках завершения работ. Член генсовета «Деловой России» Олег Малахов, отметив нестабильные цены на материалы и оборудование и проблемы с логистикой из-за санкций, предупредил об удорожании строек.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» был принят в 2018 году. Он предполагает среди прочего строительство международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», объектов в рамках проекта «Северный морской путь» и крупной железнодорожной инфраструктуры. В сентябре 2021-го ТАСС передавал, что на реализацию плана в 2022 году должны были выделить 297,74 млрд руб., в 2023 году — 146,04 млрд руб., в 2024 году — 88,98 млрд руб.

По данным Минфина, по состоянию на 1 января исполнение расходов бюджета на реализацию транспортной части нацпроекта составило 99,7%.

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По мартовскому прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которым ознакомился РБК, расходы на строительство не менее половины проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, могут оказаться выше плановых на 20–40%. По данным Национального центра ГЧП, общий объем инвестиций в такие проекты в 2022 году составил 5,4 трлн руб. Исходя из этого, в самом консервативном сценарии, если риск подорожания реализуется, превышение может составить от 1 трлн до 2 трлн руб., допустили в АКРА.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
инфраструктура дорожная инфраструктура Строительство
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