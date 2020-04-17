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В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

При новом рекордном сокращении в России придется снижать добычу не только крупным нефтяникам, но и малым компаниям, а также проектам по соглашениям о разделе продукции (СРП). Ранее они не снижали добычу в рамках ОПЕК+
Фото: Александр Семенов / ТАСС

При рекордном снижении добычи, о котором крупнейшие в мире производители нефти договорились 12 апреля, Россия обязалась снизить производство на почти 23% — с 11 млн до 8,5 млн барр. в сутки. В этом сокращении должны принять участия все российские нефтяные проекты, включая участников соглашений о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга», а также проекты малых нефтяных компаний. Это обсуждалось на совещаниях в Минэнерго с участием нефтяников, которые проходили на этой неделе, рассказали РБК два источника в разных нефтяных компаниях, близких к участникам обсуждения.

Гендиректор «Ассонефти» (объединяет независимые нефтяные компании, не входящие в крупные холдинги) Елена Корзун сказал РБК, что знает об обсуждении участия малых нефтяных компаний в общем сокращении добычи. Но, по ее словам, решение о квоте для каждой из компаний еще не принято.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго. Представители Exxon Neftegas Limited и «Зарубежнефти» (операторы «Сахалин-1» и «Харьяги» соответственно) отказались от комментариев. Представитель Sakhalin Energy (оператор «Сахалин-2») не ответил на запрос.

Сокращение без исключения

При предыдущей сделке о сокращении добычи ОПЕК+, которая действовала с января 2017 года до 31 марта 2020 года, в России производство снижали только крупные нефтяные компании. Инициатором расширения числа участников сделки за счет СРП и мелких компаний выступило Минэнерго, говорит один из собеседников РБК. «В добровольном сокращении добычи нефти должны участвовать все», — добавил источник в ведомстве.

Сделка ОПЕК+, действовавшая до конца марта, предполагала, что 24 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, вместе сокращают добычу на 2,1 млн барр. в сутки. Новое соглашение предусматривает снижение производства почти в пять раз сильней — на 9,7 млн барр., из них на Москву и Эр-Рияд приходится по более 25%, или сокращение на 2,5 млн барр. в сутки.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес

Согласно условиям прежней сделки ОПЕК+ Россия снижала добычу лишь на 0,3 млн барр. Российские малые компании в ней не участвовали из-за незначительного объема собственной добычи нефти, а СРП-проекты — из-за оговорки в соглашениях, предполагающей неизменность условий работы проектов до окончания их действия. В 2019 году добыча российских нефтяных компаний составила 520 млн т, из них на небольшие нефтяные компании пришлось 23 млн т, а на 130 малых компаний, производящих менее 0,5 млн т каждая, — 10 млн т (данные «Ассонефти»).

СРП-проекты в России

Соглашения о разделе продукции в России заключались с участием иностранных инвесторов в 1994–1996 годы. Акционерами проекта «Сахалин-1» являются Exxon Neftegas Limited (30%), НК «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%). Участники «Сахалина-2» — «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Акционеры проекта «Харьяга» — «Зарубежнефть» (40%), Total (20%), Equinor (30%) и Ненецкая нефтяная компания (10%).

По данным ЦДУ ТЭК, операторы соглашений о разделе продукции нарастили добычу в 2019 году на 5,4% — до 14,7 млн т. За первый квартал 2020 года они добыли 4,89 млн т нефтяного сырья, указывал «Интерфакс».

Какие есть риски при расширении числа участников сделки

Как минимум два акционера СРП-проектов на Сахалине выступают против их участия в сделке по сокращению добычи, рассказал РБК источник, близкий к совладельцу одного из этих проектов. «Сокращать добычу должны только нерентабельные проекты. К тому же участие в сделке потребует изменения текста соглашения о разделе продукции — это непродуктивно», — утверждает он. По его словам, доля СРП-проектов в добыче нефти в России не так велика, чтобы их учитывать, а государство может столкнуться с сокращением налоговых отчислений и роялти, если такие проекты также будут снижать производство.

Проекты, реализуемые на условиях СРП, не могут быть затронуты обязательствами российской стороны по снижению добычи в рамках ОПЕК+, так как по условиям соответствующих соглашений инвесторам гарантирована защита инвестиций и возмещение потерь при возможном ухудшении их положения или правового режима реализации проекта, подтверждает руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art De Lex Артур Зурабян.

Но менеджер компании-акционера другого СРП-проекта сказал РБК, что он согласится с решением российских властей по сокращению добычи, но пока такого распоряжения не поступало.

Корзун считает справедливым участие проектов по соглашению о разделе продукции в общем сокращении добычи нефти в России, поскольку в новой сделке ОПЕК+ в отличие от предыдущего соглашения речь идет о глобальном мировом сокращении большинством добывающих стран и совместные проекты не могут быть исключением.

При этом глава «Ассонефти» надеется, что совсем небольшим компаниям не придется снижать добычу. «Мы рассчитываем, что решение властей будет разумным. Нецелесообразно привлекать к участию в сделке нефтяные компании с добычей нефти менее 0,5 млн т в год, в том числе те, которые только начали разрабатывать месторождения», — сказала она. Она заметила, что объем выручки малых нефтяных компаний, который и так был небольшим, за последний месяц на фоне падения цен на нефть уменьшился в несколько раз. А сокращение добычи ставит под вопрос само существование многих из таких компаний, предупредила она.

Целесообразность включения независимых производителей нефти в сокращение надо обосновывать индивидуально, потому что есть сегмент компаний, осваивающих малые по запасам месторождения, где может быть всего несколько скважин, соглашается директор по консалтингу в сфере госрегулирования и ТЭКа VYGON Consulting Дарья Козлова. Они могут просто прекратить работу при таком сценарии, замечает эксперт.

Как будут снижать добычу крупные нефтяные компании

Руководители крупнейших российских нефтяных компаний подтвердили и поддержали параметры новой сделки ОПЕК+, заявил в понедельник, 13 апреля, министр энергетики Александр Новак после того, как провел с ними совещание в формате видеоконференции. «Руководители нефтяных компаний подтвердили и поддержали соглашение [ОПЕК+]. Они также считают, что необходимо принимать в предстоящие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Однако крупные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу, написала газета Finanсial Times. Три источника издания сказали, что компании спорят, как разделить квоту, и не готовы закрывать целые месторождения для добычи. Источник в одной из крупных нефтяных компаний подтвердил это РБК.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес

Без новой сделки ОПЕК+ России пришлось бы снизить добычу значительно больше — не на 23%, а до 50%, заявлял в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Но и текущее сокращение он назвал болезненным для России. «У нас (в России. — РБК) остановка месторождения зачастую может быть очень болезненна, поскольку начнется заводнение, и можно даже фактически потерять месторождение или придется его перебуривать по новой», — сказал он.

«Если сокращение добычи проводить у всех компании пропорционально объему добычи, это приведет к потере рентабельности и прибыли малых компаний, которые затем могут быть поглощены более крупными. В таком случае обязательства России по сделке ОПЕК+ приведут к консолидации рынка производства нефти в стране и укрупнению ведущих игроков», — считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: сокращение добычи, ОПЕК+, Минэнерго РФ
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