Ротенберг не будет участвовать в управлении СП с ВЭБом

После передачи СП части активов «Мостотреста» Аркадий Ротенберг станет акционером двух конкурирующих компаний. Но бизнесмен утверждает, что «места на рынке хватит всем»

Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предприниматель Аркадий Ротенберг передаст в создаваемое строительное СП с ВЭБом часть активов подконтрольного ему ПАО «Мостотрест» и станет акционером обеих компаний, не претендуя на участие в управлении СП, в котором он станет неконтролирующим акционером.

«Я разделяю амбиции ВЭБа по созданию крупного диверсифицированного национального лидера в инфраструктурном строительстве. Поэтому я готов передать значительную часть объемов компетенций группы «Мостотрест» в СП в обмен на миноритарную долю без участия в управлении; там и без меня есть прекрасная, опытная, высокопрофессиональная команда, основу которой составят выходцы из «Мостотреста», — заявил Ротенберг РБК (заявление бизнесмена передал его представитель).

По его словам, в состав СП войдет выделенное из «Мостотреста» АО «Дороги и Мосты», а также филиалы и доли в дочерних компаниях ТСМ, «Мостотрест-Сервис», «Мостострой-11», СЗКК и ОССП.

«СГМ-Мост», реализовавшая проект строительства Крымского моста, в список передаваемых активов не попала. Ротенберг объяснил это тем, что компания «не входит в сферу интересов СП».

СП, по словам Ротенберга, получит компетенции, в том числе оборудование и специалистов, необходимых для участия в мостостроительных проектах, а также часть контрактов и производственных мощностей «Мостотреста». «Мостотрест» продолжит работать самостоятельно.