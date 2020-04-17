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Ротенберг не будет участвовать в управлении СП с ВЭБом

После передачи СП части активов «Мостотреста» Аркадий Ротенберг станет акционером двух конкурирующих компаний. Но бизнесмен утверждает, что «места на рынке хватит всем»
Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предприниматель Аркадий Ротенберг передаст в создаваемое строительное СП с ВЭБом часть активов подконтрольного ему ПАО «Мостотрест» и станет акционером обеих компаний, не претендуя на участие в управлении СП, в котором он станет неконтролирующим акционером.

«Я разделяю амбиции ВЭБа по созданию крупного диверсифицированного национального лидера в инфраструктурном строительстве. Поэтому я готов передать значительную часть объемов компетенций группы «Мостотрест» в СП в обмен на миноритарную долю без участия в управлении; там и без меня есть прекрасная, опытная, высокопрофессиональная команда, основу которой составят выходцы из «Мостотреста», — заявил Ротенберг РБК (заявление бизнесмена передал его представитель).

По его словам, в состав СП войдет выделенное из «Мостотреста» АО «Дороги и Мосты», а также филиалы и доли в дочерних компаниях ТСМ, «Мостотрест-Сервис», «Мостострой-11», СЗКК и ОССП.

«СГМ-Мост», реализовавшая проект строительства Крымского моста, в список передаваемых активов не попала. Ротенберг объяснил это тем, что компания «не входит в сферу интересов СП».

СП, по словам Ротенберга, получит компетенции, в том числе оборудование и специалистов, необходимых для участия в мостостроительных проектах, а также часть контрактов и производственных мощностей «Мостотреста». «Мостотрест» продолжит работать самостоятельно.

«Рынок большой, работы всем хватит. «Мостотрест» займет свою нишу на рынке», — говорит Ротенберг.

По словам бизнесмена, «Мостотрест» будет работать в качестве генподрядной компании, которая «за счет подтвержденного опыта» сможет выигрывать торги и выступать генеральным подрядчиком.

«Это будет не такая масштабная, но хорошая компания со своей стратегией, тактикой работы, бизнес-планом, целью. Мы будем действовать исходя из этого: заявляться на конкурсы и пытаться выиграть контракты, которые будут укладываться в нашу бизнес-стратегию, в будущем, возможно, если пакет контрактов будет ощутимым, мы рассмотрим вопрос наращивания мощностей. Не надо нас смешивать с СП, у которого есть своя миссия и свои задачи», — пояснил Ротенберг.

В середине января 2020 года стало известно, что ВЭБ и Аркадий Ротенберг договорились о создании инфраструктурного подрядчика с активами в размере 100 млрд руб. на базе «Мостотреста», ТЭК «Мосэнерго» и «Группы 1520».

ПАО «Мостотрест» — холдинг, занимающийся инфраструктурным строительством, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог.

Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 4,2 раза в годовом выражении и составила 2,626 млрд руб., выручка снизилась на 33,8%, до 57,19 млрд руб.

18 мая внеочередное общее собрание акционеров «Мостотреста» планирует рассмотреть вопрос о выделения из него АО «Дороги и Мосты» в связи с созданием инфраструктурного строительного холдинга на базе АО «Группа компаний «Нацпроектстрой» при участии госкорпорации ВЭБ.РФ.
Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года. Сейчас единственный акционер «Нацпроектстроя» — закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Легион», который находится под управлением компании «Эвокорп».

Авторы: Петр Канаев, Евгений Калюков
Теги: Аркадий Ротенберг, «Мостотрест», ВЭБ
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