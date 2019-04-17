УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новинка получила название «Трофи» и создана для бездорожья. Новая модель знаменитой «буханки» обойдется более чем в 800 тыс. руб.

Фото: torgmash-avto.ru

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа.

В отличие от базовой версии «буханки» новинка создана для бездорожья. «Буханка» «Трофи» получила полный привод с мостами «Спайсер» и блокировкой дифференциала, защитный окрас кузова, обивку сидений водоотталкивающим материалом повышенной прочности, внедорожные покрышки BFGoodrich R16 225/75 и экспедиционную корзину на крыше, дополненную лестницей на задней двери, уточняет издание.

«Цена — 829 900 рублей. По силовому агрегату (объем двигателя 2,7 л, мощность 112 л.с.) «Трофи» не отличается от базовой версии «Комби». Различия — в колесах и шинах, наличии экспедиционного багажника и лестницы», — заявили РБК в пресс-службе УАЗа.

В минувшем году УАЗ «буханка» отметила свой 60-летний юбилей. Первый автомобиль из этой серии УАЗ-452 сошел с конвейера в 1958 году. Серийный выпуск УАЗ-452 начат в 1965 году.