УАЗ пообещал выпустить «русский Prado» в 2020 году

Компания УАЗ (входит в Sollers) в 2020-м выпустит автомобиль на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, его цена составит 1,5 млн руб., заявил журналистам гендиректор Sollers Вадим Швецов, передает «РИА Новости».

«Главное наше — сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», — сказал он.

Новую платформу будут использовать для внедорожников, пикапов, монокэбов и фургонов. Нынешний модельный ряд УАЗ будет со временем «вымываться» после появления новинок, отметил Швецов.

Четырехцилиндровые двигатели для новой линейки разработали вместе с немецкой FEV. Швецов заявил, что компания вложила в проект собственные средства, но не уточнил, о какой сумме идет речь.