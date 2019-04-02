УАЗ пообещал выпустить «русский Prado» в 2020 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,17 -0,47 EUR Бирж. 73,08 -0,58 Brent 68,61 +0,38% USD Нал. 65,96 64,35 EUR Нал. 74,08 72,33 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1209 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 862,80 +663,98 IMOEX 2 521,25 +0,97% RTSI 1 214,29 +1,35% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 08:32 Прорывной креатив: как найти смелую идею для рекламной кампании Pro, 08:22 УАЗ пообещал выпустить «русский Prado» в 2020 году Бизнес, 08:02 Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты Финансы, 08:00 В Москве три человека пострадали при пожаре в жилом доме Общество, 07:50 Российские дипломаты объявили конкурс на лучший фейк о «вмешательстве» Политика, 07:40 Половина россиян не увидели нужды в объединении России и Белоруссии Политика, 07:34 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 07:20 Тимошенко потеряла шансы догнать Порошенко и выйти во второй тур выборов Политика, 07:05 ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Общество, 07:01 WP узнала о получении детьми Хашкаджи компенсации от саудовских властей Общество, 06:58 В Польше священники сожгли на костре книги о Гарри Поттере Общество, 06:13 Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Технологии и медиа, 06:01 В Петербурге умер актер из «Особенностей национальной охоты» Общество, 05:41
Бизнес ,  
0 
УАЗ пообещал выпустить «русский Prado» в 2020 году

Компания УАЗ (входит в Sollers) в 2020-м выпустит автомобиль на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, его цена составит 1,5 млн руб., заявил журналистам гендиректор Sollers Вадим Швецов, передает «РИА Новости».

«Главное наше — сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», — сказал он.

Новую платформу будут использовать для внедорожников, пикапов, монокэбов и фургонов. Нынешний модельный ряд УАЗ будет со временем «вымываться» после появления новинок, отметил Швецов.

Четырехцилиндровые двигатели для новой линейки разработали вместе с немецкой FEV. Швецов заявил, что компания вложила в проект собственные средства, но не уточнил, о какой сумме идет речь.

Теги: УАЗ
Материалы по теме
УАЗ решил провести сокращения в конце марта
Бизнес
Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ
Общество
УАЗ в 2017 году увеличил экспорт автомобилей почти на 50%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter