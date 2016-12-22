Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,05 60,67 EUR Нал. 76,88 75,33 USD Бирж. 61,46 +0,29 EUR Бирж. 76,06 +0,34 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8136,40 +62,20 MOEX 2177,53 +1,58% RTS 1115,31 +2,78% Brent 71,58 +0,01% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7214,19 +0,22%
Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов
Лента новостей
Стоимость криптовалюты Verge выросла на 40% за сутки 12:23, Крипто Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов 12:18, Бизнес Президент Латвии назвал провокацией учения России в Балтийском море 12:13, Политика Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения 12:13, Бизнес Рогозин согласился на любую должность в новом правительстве 12:10, Политика Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий 12:07, Бизнес «Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов 12:05, Общество Австралия заявила о 400 атакованных российскими хакерами компаниях 11:59, Технологии и медиа В хорошей форме: все о новой Lada Vesta Cross 11:58, Авто ФИФА подтвердила начало расследования в отношении РФС по поводу расизма 11:55, Спорт Власти Сахалина заявили о заканчивающемся топливе на острове Кунашир 11:54, Общество Воробьев назначил нового главу стройкомплекса Подмосковья 11:51, Политика В Екатеринбурге из-за вспышки инфекции закрыли школу 11:41, Общество Британская полиция предоставила охрану судье матча «Реал» — «Ювентус» 11:37, Спорт Двукратное превышение ПДК сероводорода зафиксировано в районе «Ядрово» 11:35, Общество Свои люди: как выбирать себе окружение 11:31, Спецпроект РБК PINK Спецслужбы Ирана предотвратили теракт на юго-востоке страны 11:27, Общество ВЦИОМ рассказал о недовольстве россиян ремейками советских фильмов 11:22, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 11:12, РБК и Билайн S7 Space объявила о закрытии сделки по покупке «Морского старта» 11:06, Бизнес Криптобиржа Kraken перестанет работать в Японии: как отреагировал рынок 10:55, Крипто Курс на экспорт: чего ждать от нового президента АвтоВАЗа 10:49, Авто Моуринью согласился на продажу двух основных игроков «МЮ» 10:45, Спорт В Запорожье испытали первый украинский вертолет «Надія» 10:34, Технологии и медиа Восемь человек погибли в ДТП в Кривом Роге на Украине 10:31, Общество Бывший глава сети Globus станет топ-менеджером X5 10:26, Бизнес WSJ узнала о планах США ввести ограничения против китайских ИT-компаний 10:18, Экономика Журналисты из США заявили об отсутствии свидетельств химатаки в Сирии 10:15, Общество
Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов
Бизнес, 12:18
0
Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов
Предпринимателю было 54 года. В последнее время он занимался инвестициями в криптовалюту Ripple, в связи с чем вошел в феврале в пятерку богатейших криптовалютных миллиардеров, по версии Forbes
Мэтью Меллон (Фото: Andy Kropa / Invision / AP)

Наследник семьи американских банкиров, общее состояние которых, по данным Forbes, в 2016 году оценивалось в $11,5 млрд, предприниматель Мэтью Меллон умер в возрасте 54 лет. Об этом агентству AP рассказал двоюродный брат бизнесмена Питер Стефаик. Подробностей произошедшего он не сообщил. 

Как уточняет со ссылкой на заявление представителей семьи приложение к газете New York Post под названием Page Six, Меллон скончался в реабилитационном центре в мексиканском Канкуне. Там, по данным издания, американский бизнесмен проходил программу восстановления для наркозависимых. О том, что Мэтью Меллон прежде страдал от наркомании и «боролся с этой зависимостью», члены его семьи и сам он рассказывали в многочисленных интервью с 2013 года. В 2014 году об этом также написал Forbes Russia. 

Мэтью Меллон — наследник американского судьи, ирландца Томаса Меллона, который является основателем Mellon Financial Corporation. С 2007 года эта структура слилась со старейшим банком в США — Bank of New York, в результате был образован холдинг The Bank of New York Mellon​.

Томас Меллон в 1818 году вместе с родителями эмигрировал из Ирландии в США. Свои доходы он изначально вкладывал в недвижимость, а затем — в банковское дело. Впоследствии все свое состояние он завещал детям. Этот капитал после его смерти приумножили сын Томаса Эндрю Меллон (умер в 1937 году, при жизни был венчурным капиталистом и инвестировал в предприятия, которые затем были преобразованы в металлургическую компанию Alcoa и нефтяную Gulf Oil), а также его внук Тимоти Меллон. Последний сейчас является владельцем Железнодороной компании Новой Англии (New England railroad company), ему 75 лет.

Мэтью Меллон — прапраправнук Томаса Меллона. По материнской линии он также являлся прямым наследником основателя инвестиционной банковской фирмы Drexel Burnham Lambert Энтони Джозефа Дрекселя. При жизни он поддерживал связи с Университетом Дрекселя и Университетом Карнеги-Меллона (оба этих учебных заведения были основаны членами его семьи). Кроме того, Меллон инвестировал в Национальную галерею искусств в Вашингтоне (ядро коллекции этого музея было создано благодаря его родственнику — Эндрю Меллону).​

Среди бизнес-структур, с которыми Меллон успел поработать в качестве частного инвестора или сооснователя — британский бренд женской и мужской обуви, аксессуаров и парфюмерии Jimmy Choo (одной из его основательниц также является вторая жена предпринимателя — модельер Тамара Меллон), бренд мужской обуви Harrys of London, бренд Hanley Mellon (его основательница — первая жена бизнесмена — Николь Хэнли, о разводе пара объявила в 2015 году), а также компания Arrival Aviation.

В 2016 году Forbes в списке богатейших семей Америки оценил состояние династии Меллонов в $11,5 млрд. Спустя два года в первый рейтинг издания криптовалютных миллиардеров вошел сам Мэтью Меллон. В последние годы он занимался инвестициями в криптовалюту Ripple. Его заработанный на цифровой валюте капитал представители Forbes в феврале 2018 года оценили в пределах $900 млн — $1 млрд.​ 

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Предприниматель , Мексика
Главное
Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий Бизнес
Материалы по теме
Умер сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке» актер Общество
Умер режиссер фильма «Цезарь должен умереть» Витторио Тавиани Общество
Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.