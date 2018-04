Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов

Предпринимателю было 54 года. В последнее время он занимался инвестициями в криптовалюту Ripple, в связи с чем вошел в феврале в пятерку богатейших криптовалютных миллиардеров, по версии Forbes

Мэтью Меллон (Фото: Andy Kropa / Invision / AP)

Наследник семьи американских банкиров, общее состояние которых, по данным Forbes, в 2016 году оценивалось в $11,5 млрд, предприниматель Мэтью Меллон умер в возрасте 54 лет. Об этом агентству AP рассказал двоюродный брат бизнесмена Питер Стефаик. Подробностей произошедшего он не сообщил.

Как уточняет со ссылкой на заявление представителей семьи приложение к газете New York Post под названием Page Six, Меллон скончался в реабилитационном центре в мексиканском Канкуне. Там, по данным издания, американский бизнесмен проходил программу восстановления для наркозависимых. О том, что Мэтью Меллон прежде страдал от наркомании и «боролся с этой зависимостью», члены его семьи и сам он рассказывали в многочисленных интервью с 2013 года. В 2014 году об этом также написал Forbes Russia.

Мэтью Меллон — наследник американского судьи, ирландца Томаса Меллона, который является основателем Mellon Financial Corporation. С 2007 года эта структура слилась со старейшим банком в США — Bank of New York, в результате был образован холдинг The Bank of New York Mellon​.

Томас Меллон в 1818 году вместе с родителями эмигрировал из Ирландии в США. Свои доходы он изначально вкладывал в недвижимость, а затем — в банковское дело. Впоследствии все свое состояние он завещал детям. Этот капитал после его смерти приумножили сын Томаса Эндрю Меллон (умер в 1937 году, при жизни был венчурным капиталистом и инвестировал в предприятия, которые затем были преобразованы в металлургическую компанию Alcoa и нефтяную Gulf Oil), а также его внук Тимоти Меллон. Последний сейчас является владельцем Железнодороной компании Новой Англии (New England railroad company), ему 75 лет.

Мэтью Меллон — прапраправнук Томаса Меллона. По материнской линии он также являлся прямым наследником основателя инвестиционной банковской фирмы Drexel Burnham Lambert Энтони Джозефа Дрекселя. При жизни он поддерживал связи с Университетом Дрекселя и Университетом Карнеги-Меллона (оба этих учебных заведения были основаны членами его семьи). Кроме того, Меллон инвестировал в Национальную галерею искусств в Вашингтоне (ядро коллекции этого музея было создано благодаря его родственнику — Эндрю Меллону).​

Среди бизнес-структур, с которыми Меллон успел поработать в качестве частного инвестора или сооснователя — британский бренд женской и мужской обуви, аксессуаров и парфюмерии Jimmy Choo (одной из его основательниц также является вторая жена предпринимателя — модельер Тамара Меллон), бренд мужской обуви Harrys of London, бренд Hanley Mellon (его основательница — первая жена бизнесмена — Николь Хэнли, о разводе пара объявила в 2015 году), а также компания Arrival Aviation.

В 2016 году Forbes в списке богатейших семей Америки оценил состояние династии Меллонов в $11,5 млрд. Спустя два года в первый рейтинг издания криптовалютных миллиардеров вошел сам Мэтью Меллон. В последние годы он занимался инвестициями в криптовалюту Ripple. Его заработанный на цифровой валюте капитал представители Forbes в феврале 2018 года оценили в пределах $900 млн — $1 млрд.​