Суд передал государству ключевого производителя свинца

Суд в Приморье изъял у экс-депутата Госдумы в доход государства «ГМК «Дальполиметалл». Глава региона Олег Кожемяко ранее заявлял, что в составе акционеров компании есть представители недружественных стран

Фото: АО «ГМК «Дальполиметалл»

Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% акций АО «ГМК «Дальполиметалл» — стратегического предприятия по добыче свинцовых и цинковых руд, используемых для производства боеприпасов и широкого спектра военной техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Активы предприятия оцениваются в 32 млрд руб. без учета запасов на рудниках. Вместе с ними стоимость составляет 270 млрд руб., отмечает издание.

Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева к предпринимателю Эдуарду Янакову, который в 2008–2011 годах был депутатом Госдумы, а также к другим ответчикам.

Судья согласился с позицией прокуратуры, что имущество было получено в собственность с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции.

РБК направил запрос в Дальнегорский районный суд Приморского края.

АО «ГМК «Дальполиметалл» с конца 2024 года проходит процедуру банкротства. С иском о признании несостоятельности предприятия в арбитраж обратилось ООО «Амур машинери энд сервисес». Иск был удовлетворен, и в отношении должника ввели процедуру наблюдения, был назначен временный управляющий. В отношении имущества предприятия были введены обеспечительные меры. Практически сразу в деле появилось еще несколько истцов — ООО «Охранное агентство «Гепард», ООО «Горная добывающая компания «Универсал», ООО «Уралтехкомплект», ООО «ЭКОС-С» и ООО «Драйв». Требование о взыскании с ГМК «Дальполиметалл» 1,72 млрд руб. также предъявил Сбербанк.

Ответчиком по иску Генпрокуратуры в Дальнегорском районном суде ГМК «Дальполиметалл» был с февраля 2025 года. Активы предприятия также были арестованы в рамках этого разбирательства. К делу привлекли несколько третьих лиц, в том числе государственные структуры, среди которых — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Их задействование суд объяснил тем, что ГМК является градообразующей организацией. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, комментируя финансовое состояние предприятия, не исключал его национализации. Он говорил, что в составе владельцев есть иностранцы из недружественной страны.

«Дальполиметалл» — горно-металлургический комплекс в Приморском крае, выпускающий свинцовый и цинковый концентраты. В 2023 году выручка предприятия достигла 3,5 млрд руб. при чистом убытке в 165 млн руб. По состоянию на тот момент в капитале предприятия состояли три акционера: Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и Chanam Limited. Все они были зарегистрированы на Кипре. С марта 2024 года Chanam Limited перерегистрирована в России на острове Русский. По данным торгового реестра Кипра Chanam Limited, крупнейший собственник «Дальполиметалла», долгое время контролировался структурами из различных государств, в том числе Сейшел и Британских Виргинских островов. С 2022 года она напрямую принадлежит бизнесмену Эдуарду Янакову. ГМК «Дальполиметалл» добывает в Приморье полиметаллические руды и ведет их переработку. Предприятие эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи — порядка 1 млн т руды в год. По информации компании, обеспеченность разведанными балансовыми запасами руд эксплуатируемых месторождений при текущем уровне добычи составляет не более 14-15 лет.