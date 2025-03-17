Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Удержать российских пилотов и авиационных инженеров в отечественных авиакомпаниях в условиях растущего мирового авиарынка могут льготная ипотека и обязательство отрабатывать несколько лет после обучения, считает глава «Победы»

Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чтобы удержать в России высококвалифицированные авиационные кадры, требуются новые инструменты, например льготная ипотека, сказал гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук в интервью РБК. Конкуренцию российским перевозчикам за кадры составляют зарубежные эксплуатанты, с учетом роста авиаперевозок в мире спрос на российских специалистов будет расти.

«Для персонала такие предложения могут быть привлекательными, риск оттока кадров существует. Чтобы это нивелировать, нужны какие-то инструменты, например ввести льготную ипотеку для высококвалифицированных кадров, как делали для IT-специалистов», — считает он. Авиакомпания пока не обращалась с инициативой в органы власти, обсуждение ведется внутри группы «Аэрофлот», в которую входит «Победа».

Топ-менеджер считает, что удержанию кадров способствовало бы также включение в договор с работодателем обязательства отработать после обучения несколько лет в российской компании. «Экономика наша от этого точно бы выиграла. Наша система образования готовит высококлассных специалистов за счет государства, авиакомпании поднимают их профессиональный уровень в ходе эксплуатации, а потом человек уезжает за рубеж. Если человек для себя четко решает, что он уедет за границу, он выплачивает затраты пропорционально отработанному сроку», — пояснил Тыщук.

В феврале стало известно об обсуждении в Минздраве введения обязательства для студентов-медиков отработать три года после обучения в медучреждениях, работающих по программе госгарантий. В противном случае выпускников, учившихся на бюджетных местах, могут обязать выплатить расходы государства на их обучение в двойном размере.