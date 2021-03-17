Бизнес предупредил о росте цен из-за правил грузовых перевозок в Москве

С 5 апреля транзитные грузовики свыше 3,5 т переведут на ЦКАД. По мнению бизнеса, это создает риски для доставки продуктов и лекарств, а ЦКАД не готова к приему грузовиков

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Представители бизнеса направили мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором предупредили о рисках ужесточения в городе регулирования движения грузового транспорта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Письмо подписали руководители Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока» и других бизнес-объединений.

Поводом для обращения стал приказ департамента транспорта от 22 февраля о запрете движения для грузовиков массой от 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля запрет распространяется и на транспорт массой свыше 3,5 т. Грузовики массой свыше 3,5 т двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и «бетонкам» А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.

Как отмечают авторы письма, ограничения несут существенные риски для доставки сырья, продовольствия, лекарств, которые перевозились без оформления пропусков в ночное время. По их мнению, ЦКАД не готова к приему грузового транспорта, поскольку там идет строительство, не хватает развязок, съездов и инфраструктуры. Перевод маршрутов также повлечет рост затрат на перевозку, что повлияет на конечную стоимость товаров, предупреждает бизнес. Платный проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что из-за ужесточения требований бизнесу необходимо увеличивать число машин, водителей и грузчиков, что приведет к росту транспортно-логистических расходов, что наиболее критично для дешевых продуктов. По его словам, многие индивидуальные перевозчики уже не видят смысла продолжать работу из-за ужесточения контроля и роста штрафов, в связи с чем производители продуктов сталкиваются со сложностями в поиске машин и водителей.