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Бизнес предупредил о росте цен из-за правил грузовых перевозок в Москве

С 5 апреля транзитные грузовики свыше 3,5 т переведут на ЦКАД. По мнению бизнеса, это создает риски для доставки продуктов и лекарств, а ЦКАД не готова к приему грузовиков
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Представители бизнеса направили мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором предупредили о рисках ужесточения в городе регулирования движения грузового транспорта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Письмо подписали руководители Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока» и других бизнес-объединений.

Поводом для обращения стал приказ департамента транспорта от 22 февраля о запрете движения для грузовиков массой от 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля запрет распространяется и на транспорт массой свыше 3,5 т. Грузовики массой свыше 3,5 т двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и «бетонкам» А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.

Как отмечают авторы письма, ограничения несут существенные риски для доставки сырья, продовольствия, лекарств, которые перевозились без оформления пропусков в ночное время. По их мнению, ЦКАД не готова к приему грузового транспорта, поскольку там идет строительство, не хватает развязок, съездов и инфраструктуры. Перевод маршрутов также повлечет рост затрат на перевозку, что повлияет на конечную стоимость товаров, предупреждает бизнес. Платный проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика.

В Москве на год продлили ограничения для большегрузов
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что из-за ужесточения требований бизнесу необходимо увеличивать число машин, водителей и грузчиков, что приведет к росту транспортно-логистических расходов, что наиболее критично для дешевых продуктов. По его словам, многие индивидуальные перевозчики уже не видят смысла продолжать работу из-за ужесточения контроля и роста штрафов, в связи с чем производители продуктов сталкиваются со сложностями в поиске машин и водителей.

Исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина отметила, что городские власти не проводят необходимой экспертизы и обсуждений изменений в регулировании грузовой логистики с бизнесом. Ограничения на движение международных транспортных средств, которые и изначально были неисполнимы, отменили спустя десять дней, рассказала она.

По словам собеседника «Коммерсанта» в крупной пищевой компании, получение пропуска занимает две недели и основная проблема нововведений — крайне сжатые сроки вступления в силу. По мнению авторов письма, также негативно повлияют на логистику и изменения правил выдачи пропусков с мая этого года, в том числе контроль за соблюдением маршрутов под угрозой лишения пропусков.

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Руководители бизнес-объединений просят пересмотреть ограничения для грузовиков массой от 3,5 т, а также провести совместное обсуждение вопросов логистики.

В пресс-службе мэра Москвы вопросы газеты переадресовали в департамент транспорта. Там заявили, что нововведения направлены на сокращение количества транзитных грузовиков, улучшения движения по МКАД, экологии и безопасности. Строительство ЦКАД почти завершено и проблем с использованием дороги как транзитной магистрали нет, считают в департаменте. В департаменте добавили, что заранее обсуждали перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы с представителями рынка грузоперевозок, а до 5 апреля еще можно проложить новые маршруты.

Автор
Анастасия Батманова
Москва грузовые перевозки
Материалы по теме
Собянин пообещал сделать постоянными ограничения для большегрузов
Общество
В Москве на год продлили ограничения для большегрузов
Общество
РБК
О компании
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