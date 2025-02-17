FT оценила рост стоимости золота после инаугурации Трампа

Золото росло в цене в 2024 году и продолжило тенденцию благодаря торговым пошлинам, инициированным Трампом. Аналитики объяснили, что этот металл дорожает при любых кризисах мировой торговли

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Стоимость золота после инаугурации президента США Дональда Трампа роста бо́льшими темпами, чем другие основные виды активов, в связи с опасениями торговой войны и удара по глобальной экономике, пишет Financial Times.

В этом году стоимость слитков росла еженедельно, с 20 января она выросла на 7%, а на прошлой неделе был поставлен новый рекорд — $2,94 тыс. за тройскую унцию.

В то же время фондовый индекс S&P 500 показал рост, не превышающий 2%, а попытки республиканца укрепить доллар или гособлигации США дали обратный эффект: в 2025 году доллар подешевел на 2,4% по отношению к корзине других валют, а доходность облигаций на десятилетний срок, которая в прошлом месяце выросла чуть более чем до 4,8%, с тех пор упала на 4,48%

«Когда торговля сокращается, золото дорожает. Чем больше пошлин введут, тем больше это нарушит мировую торговлю, и тем лучше будет для золота», — пояснил аналитик по драгоценным металлам в HSBC Джеймс Стил. С этим согласны и другие аналитики. «Существует положительная корреляция между заголовками о тарифах и повышением цен на золото», — считает аналитик золотодобывающей компании MKS Pamp Никки Шилс.

Золото может играть роль инструмента для геополитического хеджирования, хеджирования от инфляции и хеджирования доллара, полагает глава отдела мультиактивов в Royal London Asset Management Тревор Гритем. Он добавил: «Первый и второй факторы сделали золото столь выгодной инвестицией за последний год, ведь центробанки и розничные покупки способствовали росту стоимости».

В 2024 году цены на золото обновляли рекорд 40 раз, чему способствовали снижение ставок многими крупнейшими центральными банками, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, неопределенность в отношении исхода ноябрьских президентских выборов в США и активные покупки золота со стороны крупнейших центральных банков, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council). За прошлый год золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

«Если в середине 2022 года золото стоило около 3300–3500 руб. за 1 г, то в конце 2024 года стоимость 1 г была выше 8700 руб.», — отмечала в беседе с РБК вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская.