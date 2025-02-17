 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

FT оценила рост стоимости золота после инаугурации Трампа

FT: стоимость золота взлетела после инаугурации Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Золото росло в цене в 2024 году и продолжило тенденцию благодаря торговым пошлинам, инициированным Трампом. Аналитики объяснили, что этот металл дорожает при любых кризисах мировой торговли
Золото GOLD $2 903,5 -0,5%
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Стоимость золота после инаугурации президента США Дональда Трампа роста бо́льшими темпами, чем другие основные виды активов, в связи с опасениями торговой войны и удара по глобальной экономике, пишет Financial Times.

В этом году стоимость слитков росла еженедельно, с 20 января она выросла на 7%, а на прошлой неделе был поставлен новый рекорд — $2,94 тыс. за тройскую унцию.

В то же время фондовый индекс S&P 500 показал рост, не превышающий 2%, а попытки республиканца укрепить доллар или гособлигации США дали обратный эффект: в 2025 году доллар подешевел на 2,4% по отношению к корзине других валют, а доходность облигаций на десятилетний срок, которая в прошлом месяце выросла чуть более чем до 4,8%, с тех пор упала на 4,48%

«Когда торговля сокращается, золото дорожает. Чем больше пошлин введут, тем больше это нарушит мировую торговлю, и тем лучше будет для золота», — пояснил аналитик по драгоценным металлам в HSBC Джеймс Стил. С этим согласны и другие аналитики. «Существует положительная корреляция между заголовками о тарифах и повышением цен на золото», — считает аналитик золотодобывающей компании MKS Pamp Никки Шилс.

Запасы золота в российских банках упали вдвое
Финансы
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Золото может играть роль инструмента для геополитического хеджирования, хеджирования от инфляции и хеджирования доллара, полагает глава отдела мультиактивов в Royal London Asset Management Тревор Гритем. Он добавил: «Первый и второй факторы сделали золото столь выгодной инвестицией за последний год, ведь центробанки и розничные покупки способствовали росту стоимости».

В 2024 году цены на золото обновляли рекорд 40 раз, чему способствовали снижение ставок многими крупнейшими центральными банками, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, неопределенность в отношении исхода ноябрьских президентских выборов в США и активные покупки золота со стороны крупнейших центральных банков, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council). За прошлый год золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

«Если в середине 2022 года золото стоило около 3300–3500 руб. за 1 г, то в конце 2024 года стоимость 1 г была выше 8700 руб.», — отмечала в беседе с РБК вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Золото Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Новая торговая война США и Китая. Что это значит для России
Экономика
CNN Türk узнал о выпуске трудноотличимого поддельного золота в Турции
Общество
Ученые из Сибири нашли способ извлекать золото из промышленных отходов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В России за ночь ️сбили 90 украинских дроновПолитика, 07:24
Запрет на одну из оценок доходов: кому не дадут кредит по новым правиламPro, 07:01
«Ростех» купил долю в разработчике ИИ-технологий для диагностики ракаПолитика, 07:00
FT оценила рост стоимости золота после инаугурации ТрампаБизнес, 06:56
WP подтвердила, что Зеленский пропустит встречу США и России в Эр-РиядеПолитика, 06:51
Зеленский сообщил о 46 тыс. погибших служащих ВСУПолитика, 06:28
Трамп не запретит Европе покупать для Киева американское оружиеПолитика, 06:18
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Вильфанд спрогнозировал снег, ветер и гололед в четырех округах РоссииОбщество, 06:02
Большинство россиян сообщили об отсутствии страха потерять работуБизнес, 06:00
В Думу вновь внесут проект о самообороне при проникновении в домОбщество, 05:50
Sky узнал о готовности ХАМАС отдать власть в ГазеПолитика, 05:44
NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и КиевомПолитика, 05:04
Шольц заявил, что Европа помогла Украине больше СШАПолитика, 04:56
Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорахПолитика, 04:02