«Ведомости» узнали о планах НЛМК продать заводы на Урале и в Калуге

Если сделка состоится, НЛМК оставит в России только завод в Новолипецке. Источник издания оценил продающиеся активы в 75–100 млрд руб. Полгода назад основной владелец НЛМК заявил, что экспорт металлов из России почти потерял смысл

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сталелитейная группа НЛМК продает производства в Калужской и Свердловской областях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В качестве покупателей рассматривают «Новосталь-М» Ивана Демченко и Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого, однако в ФАС пока ходатайств о приобретении сортопрокатных активов НЛМК не поступало. Если сделка состоится, НЛМК сохранит лишь один российский завод — Новолипецкий металлургический комбинат (выпускает плоский прокат), а также европейские и американские активы.

В Калуге расположен электрометаллургический завод НЛМК нового поколения, открытый десять лет назад — в 2013 году. Концепция проекта предполагает мини-предприятие, включающее электросталеплавильный и прокатный выпуск, расположенный рядом с источниками сырья и основными потребителями. Активы НЛМК на Урале сосредоточены в Свердловской области, производство вводилось в 1920–1960 годы, они в себя включают электросталеплавильный цех в Ревде (мощность — 2,2 млн т квадратной заготовки ежегодно), продукция с которого перерабатывается в арматуру в Нижних Сергах (1 млн т ежегодно), а также в катанку и арматуру в Березовском (1 млн т ежегодно). В Ревде и Березовском также выпускается метизная продукция.

Источник газеты в компании — покупателе продукции НЛМК оценивает стоимость продаваемых активов в 75–100 млрд руб., исходя из того, что прежде фирма пыталась продать только уральские заводы за 50 млрд руб. Собеседник газеты предположил, что НЛМК вернулась к продаже предприятий из-за возвращения цен на стальную продукцию к «привычным уровням» после рекордов 2021 года.

По данным на 2021 год, группа НЛМК занимала долю в 21% российского производства стали, 22% на российском рынке арматуры, 21% на российском рынке оцинкованного проката и 19% на глобальном рынке слябов. «Ключевым для НЛМК является российский рынок, на котором компания реализует около 44% всей произведенной металлопродукции. Доля поставок НЛМК в Европу и США составляет 19% и 14% от общего объема продаж группы», — сказано на сайте компании.

В июле 2022 года основной владелец НЛМК Владимир Лисин назвал почти бессмысленным экспорт металлургической продукции из России: «Мы имели на всю металлургию 40% экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас». Китай и другие азиатские страны достаточно сложны с точки зрения логистики и стоимости фрахта, а стоимость китайской стали примерно равна себестоимости российской, продолжил он. «Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки», — резюмировал Лисин.