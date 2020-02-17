Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
«Роснефть» потратит на «зеленые инвестиции» 300 млрд руб. Бизнес, 19:30 Клиенты биржи FCoin потеряли доступ к своим Bitcoin на сумму в $124 млн Крипто, 19:27 Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали о карантине на борту Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:14 МВД подтвердило подачу рапорта об отставке начальником полиции Москвы Общество, 19:11 Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях Технологии и медиа, 19:00 В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт Общество, 18:53 Ростехнадзор объяснил причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском Общество, 18:53 Блогер из Канады осталась в карантинном Ухане из-за кошки Стиль, 18:52 Соучредитель Capriole Investments: цена Bitcoin достигнет $100 000 Крипто, 18:45 В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны Общество, 18:38 Концертный директор Гуфа сообщил о бытовой травме музыканта Общество, 18:34 Проверки трансфертного ценообразования в финсекторе: миф или реальность Pro, 18:27 Кокорин сделал дубль в дебютной товарищеской игре за «Сочи» Спорт, 18:19
Бизнес ,  
0 

«Роснефть» потратит на «зеленые инвестиции» 300 млрд руб.

«Роснефть» объявила об экологических целях на ближайшие пять лет: она увеличит инвестиции до 300 млрд руб. и снизит выбросы парниковых газов. Инвесторы стали внимательнее следить за социальной и экологической политиками компаний
Роснефть ROSN ₽460,5 -0,54% Купить
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роснефть» планирует инвестировать в «зеленые» проекты 300 млрд руб. за ближайшие пять лет, сообщил журналистам топ-менеджер компании, но его имя не раскрывается (цитата по ТАСС). В результате к 2022 году компания планирует сократить выбросы парниковых газов на 8 млн т эквивалента диоксида углерода (CO2).

Так, «Роснефть» планирует на 10 п.п., до 95% увеличить утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ) к 2022 году. Это норма выбросов, разрешенная государством. За сжигание большего объема компании платят штрафы. Государство обязало нефтяников наращивать утилизацию ПНГ (закачивать в пласт, отправлять на газопереработку), так как его сжигание на факеле влечет выброс большого количества парниковых газов — СО2, метана и других опасных для окружающей среды компонентов.

«Роснефть» за последние пять лет уже направила на «зеленые инвестиции» 240 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. — в утилизацию ПНГ, сообщил ее топ-менеджер. Например, в 2018 году компания завершила строительство 19 объектов по использованию ПНГ. В 2019 году в результате «зеленых инвестиций» нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11%, добавил он.

«Роснефть» не единственная компания, которая в последнее время заявляет о «зеленых целях». Например, в конце прошлого года вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун сообщил о планах компании снизить выбросы до нуля к 2050 году. «Moody's и Standard and Poor's и целый ряд инвестиционных компаний, занимающихся рейтингованием, ставят вопросы климатической политики, и вопросы эти прямо или косвенно влияют на рынок капитала», отмечал он, обещая, что компания начнет на них отвечать уже в 2020 году.

«На самом деле долгое время, в том числе и у меня, был большой скепсис в этом отношении, поскольку я понимал, что вопрос [глобальной климатической политики] очень мутный. <...> Но, к сожалению, мои встречи, например, в Европарламенте с еврокомиссарами показали, что в настоящий момент климатическая повестка дня выступает на уровне религиозных постулатов», — признался тогда Федун. «Сейчас спорить о том, что проблемы климата не столь важны — все равно что прийти в церковь, например, в XVI веке и сказать, что Бога нет. Вот примерно такая же реакция абсолютно», — заметил он.

В последнее время инвесторы все более внимательно следят за социальной и экологической политиками компаний, а также управление (так называемые критерии ESG — enviromental, social и governance), подтверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. А сейчас ESG и вовсе становятся фактором для принятия решения о покупке или продаже бумаг: инвесторы очень быстро перенимают друг у друга эту практику, объясняет она. Фонды стали ориентироваться на рейтинги специальных агентств, которые оценивают компании по этим критериям: если рейтинг недостаточно высок, фонды не смогут купить акции компании или, наоборот, вынуждены будут продать, заключает Дышлюк.

В сентябре 2019 года Пенсионный фонд Дании MP Pension сообщил, что решил продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату. Среди компаний, из капитала которых намерен выйти датский фонд, оказалась в том числе «Роснефть», ее британский акционер BP и американский партнер ExxonMobil.

Автор: Алина Фадеева
Теги: глобальное потепление, «Роснефть», ЛУКОЙЛ
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии
Экономика
Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter