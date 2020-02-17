«Роснефть» потратит на «зеленые инвестиции» 300 млрд руб.

«Роснефть» объявила об экологических целях на ближайшие пять лет: она увеличит инвестиции до 300 млрд руб. и снизит выбросы парниковых газов. Инвесторы стали внимательнее следить за социальной и экологической политиками компаний

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роснефть» планирует инвестировать в «зеленые» проекты 300 млрд руб. за ближайшие пять лет, сообщил журналистам топ-менеджер компании, но его имя не раскрывается (цитата по ТАСС). В результате к 2022 году компания планирует сократить выбросы парниковых газов на 8 млн т эквивалента диоксида углерода (CO2).

Так, «Роснефть» планирует на 10 п.п., до 95% увеличить утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ) к 2022 году. Это норма выбросов, разрешенная государством. За сжигание большего объема компании платят штрафы. Государство обязало нефтяников наращивать утилизацию ПНГ (закачивать в пласт, отправлять на газопереработку), так как его сжигание на факеле влечет выброс большого количества парниковых газов — СО2, метана и других опасных для окружающей среды компонентов.

«Роснефть» за последние пять лет уже направила на «зеленые инвестиции» 240 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. — в утилизацию ПНГ, сообщил ее топ-менеджер. Например, в 2018 году компания завершила строительство 19 объектов по использованию ПНГ. В 2019 году в результате «зеленых инвестиций» нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11%, добавил он.

«Роснефть» не единственная компания, которая в последнее время заявляет о «зеленых целях». Например, в конце прошлого года вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун сообщил о планах компании снизить выбросы до нуля к 2050 году. «Moody's и Standard and Poor's и целый ряд инвестиционных компаний, занимающихся рейтингованием, ставят вопросы климатической политики, и вопросы эти прямо или косвенно влияют на рынок капитала», отмечал он, обещая, что компания начнет на них отвечать уже в 2020 году.

«На самом деле долгое время, в том числе и у меня, был большой скепсис в этом отношении, поскольку я понимал, что вопрос [глобальной климатической политики] очень мутный. <...> Но, к сожалению, мои встречи, например, в Европарламенте с еврокомиссарами показали, что в настоящий момент климатическая повестка дня выступает на уровне религиозных постулатов», — признался тогда Федун. «Сейчас спорить о том, что проблемы климата не столь важны — все равно что прийти в церковь, например, в XVI веке и сказать, что Бога нет. Вот примерно такая же реакция абсолютно», — заметил он.