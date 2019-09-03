Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии

Бизнес-планы российской и других крупнейших нефтяных компаний мира, таких как Shell, Total и PetroChina, не соответствуют положениям Парижского соглашения по климату, которое вступит в силу в 2021 году

Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пенсионного фонда.

Среди компаний, из капитала которых намерен выйти датский фонд, — «Роснефть», ExxonMobil, BP, PetroChina, Shell, Chevron, Sinopec, Total, Petrobras и Equinor.

С 2016 года MP Pension поддерживает Парижское соглашение по климату, цель которого заключается в том, чтобы не допустить глобального повышения температуры воздуха более чем на два градуса. Долгосрочные стратегии перечисленных нефтяных компаний, отметили в Пенсионном фонде, не соответствуют требованиям этого соглашения. По словам директора по инвестициям MP Pension Андерса Шельде, фонд стремится вносить вклад в экологические инициативы (например, в 2018 году фонд вышел из капиталов угольных компаний) и ожидает сокращения спроса на нефть в мире «по мере активизации зеленой экономики».

«К концу 2020 года нам надо оценить более тысячи нефтяных компаний, поэтому сначала мы сфокусировались на десяти крупнейших нефтяных компаниях мира. Их общая рыночная стоимость превышает 9,2 трлн крон. А доля MP Pension в этих десяти компаниях составляет 644 млн крон. Это составляет две трети всех наших вложений в нефть», — отметил Шельде.

Из десяти компаний четыре уже начали готовиться к возможному внесению изменений в свои бизнес-модели, чтобы соответствовать климатическому соглашению. Это BP, Royal Dutch Shell, Total и Equinor. Остальные же, в том числе «Роснефть», такой активности не проявляют, утверждают в фонде.