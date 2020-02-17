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En+ заложил в Сбербанке выкупленный у ВТБ пакет своих акций

Холдинг En+, контролирующий UC Rusal и «Евросибэнерго», заложил ценные бумаги по кредиту на 110 млрд руб. Эти средства понадобились компании, основанной Олегом Дерипаской, на выкуп акций у ВТБ
En + ENPL ₽754,4 -0,03% Купить
Русал RUAL ₽35,82 +1,37% Купить
Сбербанк SBER ₽250,24 -0,6% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Холдинг En+, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской, заложил в Сбербанк 100% компании «Центр обработки данных», которая на прошлой неделе приобрела 21,37% холдинга у ВТБ за $1,59 млрд. Это следует из данных СПАРК.

Срок действия залога почти десять лет, он истекает 29 декабря 2029 года, что на три года больше, чем срок кредита на 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля, когда было объявлено о договоренности), который Сбербанк предоставил структуре En+ на выкуп акций у ВТБ.

«В обеспечение по привлеченному кредиту Сбербанку заложены акции компании-заемщика», — подтвердила РБК через пресс-службу вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. По ее словам, типовые условия обеспечительных договоров банка предусматривают более длинный срок действия, чем срок основного обязательства: этот период необходим на случай судебного взыскания или споров при возникновении проблем с возвратом долга. «Для большинства контрагентов банка этот срок [залога] не является принципиальным, так как, согласно условиям договора, как только обязательство по кредитному договору исполнено в полном объеме, залогодержатель (банк) обязан освободить залог», — добавила Харламова.

Представитель En+ отказался от комментариев.

Залогодателями выступили «Иркутскэнерго», которая входит в «Евросибэнерго» (подконтрольна En+) и владеет 1% «Центра обработки данных», и «дочка» «Иркутскэнерго» — «Иркутскэнергосвязь» (остальные 99%). Первым на залог долей в структуре En+ обратил внимание «Интефракс».

En+ может использовать акции, выкупленные у ВТБ и теперь заложенные в Сбербанке, для «стратегических действий» или в зависимости от рыночных условий в долгосрочной перспективе принять решение о вторичном размещении всего или части пакета на бирже, сообщала пресс-служба холдинга. Это позволит увеличить количество акций En+ в свободном обращении (free-float), расширить базу его институциональных инвесторов и увеличить ликвидность. Сейчас в свободном обращении находится лишь 9,52% акций холдинга.

En+ помимо «Евросибэнерго» контролирует UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия. В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции в отношении самого Дерипаски, En+, UC Rusal и других связанных с ним компаний. Снять ограничения с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» удалось только в январе 2019-го, после того как бизнесмен выполнил требование американского регулятора и снизил свою долю в En+ с 70 до 44,95%. Сам он при этом остался в черном списке США.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Дерипаска, UC Rusal
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