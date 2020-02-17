En+ заложил в Сбербанке выкупленный у ВТБ пакет своих акций

Холдинг En+, контролирующий UC Rusal и «Евросибэнерго», заложил ценные бумаги по кредиту на 110 млрд руб. Эти средства понадобились компании, основанной Олегом Дерипаской, на выкуп акций у ВТБ

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Холдинг En+, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской, заложил в Сбербанк 100% компании «Центр обработки данных», которая на прошлой неделе приобрела 21,37% холдинга у ВТБ за $1,59 млрд. Это следует из данных СПАРК.

Срок действия залога почти десять лет, он истекает 29 декабря 2029 года, что на три года больше, чем срок кредита на 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля, когда было объявлено о договоренности), который Сбербанк предоставил структуре En+ на выкуп акций у ВТБ.

«В обеспечение по привлеченному кредиту Сбербанку заложены акции компании-заемщика», — подтвердила РБК через пресс-службу вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. По ее словам, типовые условия обеспечительных договоров банка предусматривают более длинный срок действия, чем срок основного обязательства: этот период необходим на случай судебного взыскания или споров при возникновении проблем с возвратом долга. «Для большинства контрагентов банка этот срок [залога] не является принципиальным, так как, согласно условиям договора, как только обязательство по кредитному договору исполнено в полном объеме, залогодержатель (банк) обязан освободить залог», — добавила Харламова.

Представитель En+ отказался от комментариев.

Залогодателями выступили «Иркутскэнерго», которая входит в «Евросибэнерго» (подконтрольна En+) и владеет 1% «Центра обработки данных», и «дочка» «Иркутскэнерго» — «Иркутскэнергосвязь» (остальные 99%). Первым на залог долей в структуре En+ обратил внимание «Интефракс».