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Прокуроры направили в суд дело о коррупции в авиакомпании S7

Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело против топ-менеджеров S7
Прокуратура Московской области передала в суд дело о коррупции среди топ-менеджеров авиакомпании S7. Их обвиняют во взятках и мошенничестве на общую сумму ₽1,85 млн
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7&nbsp;
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7  (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Уголовное дело против заместителя гендиректора крупнейшей частной авиакомпании России S7 Бориса Камышева, ее летного директора Мансура Бадракова и ведущего пилота-инструктора Михаила Гусева направлено в Домодедовский городской суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Оно поступило в суд 29 декабря 2022 года, предварительное слушание назначено на 23 января 2023 года, следует из материалов суда.

Прокуроры обвинили Камышева, Бадракова и Гусева в совершении преступлений по ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп и посредничество в нем). По мнению прокуратуры, Бадраков также совершил преступление, предусмотренное ст. 159 (мошенничество). По делу проходит также Галина Карнаухова, родственница одного из кандидатов на должность пилота. Она обвиняется по ст. 30 (покушение на преступление) и ст. 291 (дача взятки).

По версии следствия, Камышев, Бадраков и Гусев получили от двух неназванных кандидатов на должности пилотов S7 1,85 млн руб. Из них 350 тыс. руб. мать одного из кандидатов перевела Бадракову на банковскую карту для дальнейшей передачи должностным лицам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии, чтобы получить положительное медицинское заключение. Но эта сумма была присвоена сотрудником авиакомпании, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Бадраков и Гусев были задержаны сотрудниками управления «Т» (транспорт) службы экономической безопасности ФСБ в аэропорту Домодедово в июне 2021 года. Тогда представитель S7 сообщил РБК, что руководство компании оказывает максимальное содействие следствию. Но ранее не сообщалось, что по этому делу также проходит Камышев.

С момента начала расследования Борис Камышев снят с должности заместителя генерального директора по летной эксплуатации, сообщили РБК в пресс-службе S7. С июля 2022 года он отстранен от работы, так как находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Мансур Бадраков также снят с должности летного директора и отстранен от работы, с июня 2022 года находится под домашним арестом. Михаил Гусев уволен в 2021 году по собственному желанию, добавили там. РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Московской области.

Ранее Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air по подозрению в даче взятки. По версии правоохранительных органов, менеджмент перевозчика и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (уволился из ведомства весной 2022 года) путевки в Турцию, стоимость которой была занижена на 4,7 млн руб. в сравнении с рыночными ценами.

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