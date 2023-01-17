«Известия»: Michael Kors отказался от поставок в Россию

«Известия» узнали об отказе Michael Kors поставлять товары в Россию

На месте магазинов Michael Kors начнут продавать Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит тот же дистрибьютор — BNS Group, пишет издание

Фото: Reuters

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил прекратить поставки своих товаров в Россию, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке консалтинга. Эту информацию изданию подтвердили продавцы официальных магазинов марки.

По данным газеты, в торговых точках американского бренда начнут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит тот же дистрибьютор — BNS Group. С прошлого года товары Michael Kors уже не поступают в обувную сеть «Рандеву», рассказали продавцы последней. Там убрали вывески марки над полками и распродают остатки продукции.

Первой торговой точкой, которая откроется на месте Michael Kors, станет мультибрендовый Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», сказали собеседник газеты.

После начала российской спецоперации на Украине многие крупные международные бренды одежды, в том числе Zara, H&M, Nike, Adidas, Puma, Pull&Bear, Bershka и другие объявили о прекращении работы в России.

Издание отмечает, что Michael Kors был одним из последних иностранных брендов, которые продолжали работу в России. В аналогичном ценовом сегменте в стране представлены марки Twinset, Pinko, Armani Exchange, и Furla, отмечает газета.