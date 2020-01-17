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Бизнес ,  
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Готовый бизнес в России стал дешевле

По данным «Авито», в 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой бизнеса — спрос на него по сравнению с показателями предыдущего года вырос на 4%
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Чаще всего россияне покупали готовые предприятия, работающие в сфере услуг (31%), торговле (23%) и сфере общественного питания (16%); популярность бизнесов по каждому из этих направлений снизилась на 1%. В прошлом году чаще совершались сделки с интернет-магазинами — 5% от всего объема спроса против 4% в 2018 году, также на 1% выросла популярность нестандартного готового бизнеса в категории «другое».

Кроме того, в прошлом году существенно увеличилось число желающих продать свой бизнес: количество таких объявлений превысило показатель за 2018 год на 10%. Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,1 млн руб., что на 6% меньше, чем год назад.

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Стоимость самой дорогой сельхозкомпании в прошлом году составила 11 млн руб., производственные фирмы продавались в среднем по 7 млн руб. Строительные компании, которые замыкали тройку лидеров в 2018 году, опустились по цене на 11%: в прошлом году за них в среднем давали чуть более 4,3 млн руб. (9,53 млн руб. в 2018-м). Сильнее всего (18%) в прошлом году упали в цене интернет-магазины — 521 тыс. руб. против 682 тыс. руб. годом ранее. Компании, занимающиеся общественным питанием и развлечениями, покупали в среднем за 2,5 млн руб. (минус 9 и 3% соответственно по сравнению с 2018-м).

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Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб. Список самых «дорогих» городов для покупки готового бизнеса возглавил Ростов-на-Дону, где компания обойдется чуть менее чем в 4,3 млн руб. Москва находится только на втором месте (в среднем также чуть меньше 4,3 млн руб.), на третьем месте — Самара с показателем 4 млн руб. За год цена на готовый бизнес больше всего снизилась в Тюмени (на 27%), а выросла в Ижевске (31%).

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Авито, продажа бизнеса, новости РБК
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