Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне роста предложения стоимость выставленного на продажу бизнеса снизилась в среднем на 8%. Цены упали практически во всех сегментах рынка и в большинстве регионов страны

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%). При этом в ряде регионов падение цен оказалось в разы сильнее среднероссийского. Так, в Санкт-Петербурге и Тюмени цена готового бизнеса на «Авито» упала в среднем на 25%, в Саратове — на 24%, в Екатеринбурге и Ульяновске — на 23%.

В результате в Ульяновске за возможность обзавестись собственным бизнесом сейчас достаточно заплатить всего 1,118 млн руб., то есть чуть больше трети от средней по России цены. Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве — 4,14 млн руб., за год она увеличилась примерно на 1%.

Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже. По данным «Авито», в апреле—июне 2019 года их число по сравнению со вторым кварталом предыдущего года выросло сразу на 27%, когда число запросов на покупку — только на 6%.