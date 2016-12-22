«Ростех» назвал информацию о продаже части УВЗ «лишенной оснований»

В госкорпорации пояснили, что перед привлечением в капитал Уралвагонзавода частных инвесторов необходимо завершить процесс передачи компании «Ростеху» и разобраться с ее проблемами

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

О продаже частным инвесторам части акций Уралвагонзавода (УВЗ) говорить пока рано, заявили РБК в пресс-службы госкорпорации «Ростех», комментируя сообщения СМИ о том, что такая продажа может произойти уже «через пару лет».

«Разговоры о привлечении частных инвесторов в капитал УВЗ ходят давно и пока лишены оснований. Сначала необходимо завершить процесс передачи компании «Ростеху» и разобраться с ее проблемами, которых предостаточно. В перспективе, если сложатся все условия, можно говорить о развитии частно-государственного партнерства на базе УВЗ, но каким оно будет — обсуждать сейчас преждевременно», — заявили РБК в пресс-службе «Ростеха».

В конце декабря 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» говорил, что «довольно долгий» процесс передачи акций УВЗ госкорпорации завершится только «в начале 2018 года». Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется на то, чтобы привести УВЗ «в чувство», Чемезов тогда сказал, что на это может уйти «не менее трех-четырех лет».

«Мы планируем продать компанию «УВЗ-Логистик», она сегодня владеет 27 тыс. вагонов. Там основной долг около 28 млрд руб. плюс около 90 млрд руб. поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку», — отметил глава «Ростеха».

В понедельник, 8 января, агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что не найденному пока инвестору может быть продано до 49% акций УВЗ.

Весной 2017 года источники РБК также сообщали, что «Ростех» ищет инвестора для УВЗ, а в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников».

Корпорация УВЗ была создана в 2007 году на основе нижнетагильского Уралвагонзавода. Сейчас в периметре корпорации около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Это известные в России и мире производители вооружения и военной техники, железнодорожного подвижного состава и легкорельсового транспорта, дорожно-строительных и коммунальных машин. Окончательное решение о вхождении Уралвагонзавода в состав «Ростеха» было принято в конце 2016 года. Указ об этом Путин подписал 27 декабря.​