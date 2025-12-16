 Перейти к основному контенту
Бизнес
0

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером

Forbes: режиссер «Титаника» Кэмерон стал долларовым миллиардером
Кэмерон стал миллиардером благодаря кассовым фильмам, которые он снял. За несколько десятилетий его картины, в том числе «Титаник», а также многосерийные «Аватар», «Терминатор» и «Чужие» собрали $9 млрд в прокате, отмечает Forbes
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Состояние канадского режиссера Джеймса Кэмерона превысило $1 млрд, пишет Forbes. Это стало возможным благодаря таким кассовым фильмам, как «Титаник» и «Аватар».

С 1980-х годов картины Кэмерона в сумме заработали почти $9 млрд в прокате, и его доля из этих доходов составляет основную часть личного состояния. Ключевые проекты включают серию фильмов «Аватар», «Титаник», «Терминатор» и «Чужие».

Сам Кэмерон, однако, отрицает богатство. «Я бы хотел быть миллиардером. Это предполагает какие-то сделки, а их у меня не было», — заявил он в интервью журналисту Мэттью Беллони. По словам Кэмерона, он «ни разу не потратил ни копейки за 30 лет».

Издание отмечает, что, несмотря на дорогостоящие подводные исследования для съемок «Титаника» и многомиллионные личные траты ради сохранения творческого контроля над проектами, прибыль Кэмерона, доходы от лицензий на тематические парки и игрушки, а также капитал его продюсерской компании Lightstorm Entertainment «с лихвой компенсируют разницу».

Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе за $400 тыс.
Общество

Более того, в ближайшие месяцы режиссер станет еще богаче — по оценке Forbes, он заработает не менее $200 млн до уплаты налогов и сборов на фильме «Аватар: Пламя и пепел».

Кэмерон начинал водителем грузовика, затем стал ассистентом Роджера Кормана в New World Pictures с зарплатой $175 в неделю. Дебютной работой стала кинокартина «Пиранья 2: Нерест» (1981), но из-за разногласий его уволили через две недели. Прорыв случился с «Терминатором»: Кэмерон продал сценарий продюсеру Гейл Энн Херд за $1 в обмен на режиссуру. При бюджете $6,4 млн фильм собрал $78 млн, а вся франшиза — около $2 млрд.

Стиль работы Кэмерона — активное внедрение инноваций, в том числе компьютерной графики, и частое превышение бюджетов. Он часто работает «на грани возможного», заявил первый помощник режиссера Джош Маклеглен.

Среди других миллиардеров из мира кино — Джордж Лукас (франшиза «Звездные войны»), Стивен Спилберг («Инопланетянин», «Челюсти»), Питер Джексон («Хоббит» и «Властелин колец») и Тайлер Перри («Песня о любви»).

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
«Титаник» режиссер фильмы миллиардеры

