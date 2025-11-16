FT узнала о планах Renault и Nissan возобновить альянс

Отношения между концернами обострились после ареста бывшего главы альянса в 2018 году из-за скандала о финансовых махинациях. Переговоры о возобновлении сотрудничества начались после отставки гендиректора Renault в середине лета

Французская автомобильная корпорация Renault и японский автопроизводитель Nissan обсуждают возрождение своего 26-летнего альянса из-за недавних кадровых перестановок в обеих компаниях и финансовых трудностей японской группы. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, бывший гендиректор Renault Лука де Мео был настроен на сокращение доли французской группы в Nissan после обострения отношений в связи с арестом и последующей отставкой бывшего председателя совета директоров японского концерна, экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году из-за скандала о финансовых махинациях.

После того как де Мео решил уйти в отставку в середине июля, стороны приступили к переговорам о восстановлении соглашения о партнерстве. Его уход изменил расстановку сил, предоставив новому гендиректору Франсуа Прово возможность провести переоценку альянса, пишет газета.

Ранее Прово назвал партнерство ключевым решением проблемы скромных масштабов Renault по сравнению с крупными европейскими автопроизводителями Stellantis и Mercedes-Benz.

«20 лет с Nissan научили нас... не только вести переговоры о партнерстве, но и реализовывать их с выгодой для Renault. Именно так мы решаем вопрос масштаба», — сказал он.

Представитель Renault сообщил, что Прово и новый генеральный директор Nissan Иван Эспиноса регулярно обсуждают формы взаимной поддержки компаний. Представитель французского концерна назвал это «хорошим знаком» для будущего их отношений.

«Уход де Мео открыл новые возможности для альянса. <...> Новый генеральный директор настроен значительно более позитивно в отношении развития партнерства», — отметил осведомленный источник.

По словам другого источника, вскоре будут анонсированы новые совместные проекты Nissan и Renault. «Альянс остается ключевой опорой нашего бизнеса», — заявили в Nissan, добавив, что группы работают над «несколькими высокоценными стратегическими проектами».

Источники отмечают, что говорить о конкретных проектах пока рано, но Renault могла бы использовать глобальное присутствие Nissan в таких странах, как США, где французская группа не представлена.

Партнерство, в которое также входит младший участник — Mitsubishi Motors, было основано в 1999 году и долгое время возглавлялось Карлосом Гоном. После его ареста отношения внутри альянса обострились. В 2020 году кризис, вызванный COVID-19, привел к убыткам обоих автопроизводителей. В том же году гендиректором Renault стал де Мео.

В 2022 году Renault объявила о планах отделения бизнеса по производству электромобилей (EV) от производства двигателей внутреннего сгорания. В начале октября того же года 8–9 октября в СМИ появились сообщения о том, что Nissan хочет, чтобы Renault сократила свою долю до 15% в обмен на инвестиции в подразделение электромобилей Renault, уточняет Reuters.

В начале 2023 года Renault и Nissan объявили о реформировании альянса. В рамках этой процедуры Renault снизила свою долю в японской компании с 43 до 15%, выведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд.

Ранее в 2025 году Renault сообщала, что планирует взять полный контроль над совместным предприятием с Nissan в Индии, чтобы укрепить свои позиции на рынке и привлечь капитал для Nissan. Nissan, в свою очередь, продолжит производство на заводе. Японский концерн вместе с тем разрабатывает электрическую версию автомобиля Twingo на платформе Renault. Обе группы сотрудничают с Mitsubishi Motors.