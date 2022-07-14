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Совладелец «Тануки» решил продать бизнес предпринимателям из ОАЭ

После продажи бизнесмен Александр Орлов намерен заниматься развитием зарубежных проектов, он владеет несколькими ресторанами в Дубаи
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Совладелец сети японских ресторанов «Тануки» и владелец ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя PR-службы Орлова Евгению Батрак.

Подробности сделки, в том числе имена потенциальных покупателей и стоимость, пока неизвестны, «нюансы» обсуждаются. Арабские бизнесмены заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал». Батрак отметила, что после продажи Bulldozer Group Орлов намерен сосредоточиться на своих иностранных проектах, в частности, в США и ОАЭ.

РБК направили запрос в сеть ресторанов «Тануки».

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Орлов — основатель и владелец Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. В комментарии «Коммерсанту» отмечалось, что в России у компании 10-20 ресторанов.

Среди российских заведений Орлова — рестораны итальянской кухни Benvenuto, восточные рестораны Eshak, японские «Тануки», пивные «Ерш» и др. На сайте холдинга среди зарубежных проектов перечислены около 15 заведений.

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Теги
Лилия Пашкова
рестораны продажа бизнеса ОАЭ
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