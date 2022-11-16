«Автодор» допустил привлечение частных инвесторов к новой трассе до Сочи

В конце 2021 года власти оценивали стоимость трассы более чем в 1,5 млрд руб. и не исключали, что из-за высокой цены проект отложат

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Новую дорогу вдоль Черного моря до Сочи могут построить с привлечением инвесторов, рассказал на форуме «Транспортная неделя» первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, передает корреспондент РБК.

Речь идет о дороге, которая должна стать дублером трассы Джубга — Сочи, она будет начинаться от трассы М-4 «Дон» в районе поселка Горячий Ключ до аэропорта Адлера. Сейчас предполагается, что участок от Сочи до Адлера пройдет по существующей дорожной сети, а остальная часть дороги будет построена через гористую местность. Дорога будет состоять из туннелей и эстакад с высотой опор до 82 м. Первым участком строительства станет обход Адлера, его планируется завершить в 2026 году. Из 7,7 км этого участка почти 5 км — это туннели.

«Мы рассматриваем сегодня в том числе механизмы государственного-частного партнерства (ГЧП. — РБК), возможно использование инструментария концессионных соглашений», — отметил Коваль. Он подчеркнул, что финальных решений по финансированию проекта пока нет. «В целом мы полагаем, что объекты, которые имеют самостоятельное транспортное значение, могут быть самостоятельным образом организованы с точки зрения организационно-правовой схемы. Это могут быть отдельные участки, самостоятельные с точки зрения объема привлечения финансирования. И могут быть отдельные финансовые модели по нескольким участкам», — пояснил Коваль.

Планируется, что 152,3 км трассы будет разделено на восемь участков. Каждый из этих участков будет оценен с точки зрения использования механизмов ГЧП, пояснил РБК Коваль. По его словам, после оценки стоимости строительства будет проведена оценка того, какой объем внебюджетного финансирования будет привлечен в проект. Сделать это планируется в следующем году.

В декабре 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал, что стоимость строительства дороги может превысить 1,4 трлн руб. Вице-премьер отмечал, что если не удастся снизить стоимость строительства трассы, проект может быть отложен.