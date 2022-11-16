«Автодор» допустил привлечение частных инвесторов к новой трассе до Сочи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Насколько велики шансы Трампа вернуться в Белый дом Политика, 21:24
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 21:20
МИД указал польскому дипломату на «нагнетание истерии» из-за ЧП с ракетой Политика, 21:15
Верховная рада в пятый раз продлила сроки военного положения на Украине Политика, 21:12
Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского «плохим примером» Политика, 21:08
Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам от России Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США сочли ответственной Россию в ЧП с ракетой при любом итоге следствия Политика, 21:01
Карпин призвал не пророчить «великое будущее» молодым футболистам Спорт, 21:01
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:57
Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите Минску на ₽105 млрд Политика, 20:53
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
Чернышенко обвинил Баха в двойной игре из-за его выступления на G20 Спорт, 20:33
Канада ввела санкции против производителей беспилотников из Ирана Политика, 20:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

«Автодор» допустил привлечение частных инвесторов к новой трассе до Сочи

«Автодор»: к проекту строительства новой трассы до Сочи могут привлечь частных инвесторов
В конце 2021 года власти оценивали стоимость трассы более чем в 1,5 млрд руб. и не исключали, что из-за высокой цены проект отложат
Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Новую дорогу вдоль Черного моря до Сочи могут построить с привлечением инвесторов, рассказал на форуме «Транспортная неделя» первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, передает корреспондент РБК.

Речь идет о дороге, которая должна стать дублером трассы Джубга — Сочи, она будет начинаться от трассы М-4 «Дон» в районе поселка Горячий Ключ до аэропорта Адлера. Сейчас предполагается, что участок от Сочи до Адлера пройдет по существующей дорожной сети, а остальная часть дороги будет построена через гористую местность. Дорога будет состоять из туннелей и эстакад с высотой опор до 82 м. Первым участком строительства станет обход Адлера, его планируется завершить в 2026 году. Из 7,7 км этого участка почти 5 км — это туннели.

«Мы рассматриваем сегодня в том числе механизмы государственного-частного партнерства (ГЧП. — РБК), возможно использование инструментария концессионных соглашений», — отметил Коваль. Он подчеркнул, что финальных решений по финансированию проекта пока нет. «В целом мы полагаем, что объекты, которые имеют самостоятельное транспортное значение, могут быть самостоятельным образом организованы с точки зрения организационно-правовой схемы. Это могут быть отдельные участки, самостоятельные с точки зрения объема привлечения финансирования. И могут быть отдельные финансовые модели по нескольким участкам», — пояснил Коваль.

Планируется, что 152,3 км трассы будет разделено на восемь участков. Каждый из этих участков будет оценен с точки зрения использования механизмов ГЧП, пояснил РБК Коваль. По его словам, после оценки стоимости строительства будет проведена оценка того, какой объем внебюджетного финансирования будет привлечен в проект. Сделать это планируется в следующем году.

В декабре 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал, что стоимость строительства дороги может превысить 1,4 трлн руб. Вице-премьер отмечал, что если не удастся снизить стоимость строительства трассы, проект может быть отложен.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Джубга-Сочи дорога «Автодор»
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Хуснуллин назвал срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста
Общество
В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter