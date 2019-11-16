Глава «Сибура» заявил о сложностях замены пластиковой посуды

Замена пластиковой посуды бумажной зачастую невозможна по «техническим характеристикам», считает предправления нефтехимической компании «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов. Эффективнее было бы «донастроить» систему утилизации пластика

Дмитрий Конов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заменить пластиковую посуду бумажной «во многих случаях просто не получится по техническим характеристикам». Об этом заявил в интервью РБК Дмитрий Конов, глава «Сибура» — крупнейшего в Восточной Европе производителя полимеров, из которых делают пластик.

«Там, где это возможно, нужно считать комплексный экологический эффект с учетом сокращения лесов, потребления энергии и воды, выбросов CO2. Нельзя не видеть проблему там, где она есть, но простых решений не существует», — предупредил Конов. По его словам, при производстве полимеров затраты энергии и выбросы СО2 «кратно меньше», чем в производстве большинства других материалов, включая бумагу.

«Мода на отказ [от пластиковой посуды] и государственные ограничения коснулись только тех немногих категорий, для которых сегодня практически невозможно эффективно организовать раздельное накопление и переработку», — сказал Конов. Когда пластик собирается отдельно, он отправляется на переработку и может быть снова использован в производстве новых вещей, поэтому, по мнению главы «Сибура», основная задача заключается в «донастройке системы утилизации».

«Производство и потребление пластика будет расти, при этом будет меняться его структура: например, ожидается постепенный переход от одноразовых вещей к многоразовым, улучшатся перерабатываемость и разлагаемость», — указал Конов.