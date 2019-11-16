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Глава «Сибура» заявил о сложностях замены пластиковой посуды
Замена пластиковой посуды бумажной зачастую невозможна по «техническим характеристикам», считает предправления нефтехимической компании «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов. Эффективнее было бы «донастроить» систему утилизации пластика
Дмитрий Конов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заменить пластиковую посуду бумажной «во многих случаях просто не получится по техническим характеристикам». Об этом заявил в интервью РБК Дмитрий Конов, глава «Сибура» — крупнейшего в Восточной Европе производителя полимеров, из которых делают пластик.

«Там, где это возможно, нужно считать комплексный экологический эффект с учетом сокращения лесов, потребления энергии и воды, выбросов CO2. Нельзя не видеть проблему там, где она есть, но простых решений не существует», — предупредил Конов. По его словам, при производстве полимеров затраты энергии и выбросы СО2 «кратно меньше», чем в производстве большинства других материалов, включая бумагу.

«Мода на отказ [от пластиковой посуды] и государственные ограничения коснулись только тех немногих категорий, для которых сегодня практически невозможно эффективно организовать раздельное накопление и переработку», — сказал Конов. Когда пластик собирается отдельно, он отправляется на переработку и может быть снова использован в производстве новых вещей, поэтому, по мнению главы «Сибура», основная задача заключается в «донастройке системы утилизации».

«Производство и потребление пластика будет расти, при этом будет меняться его структура: например, ожидается постепенный переход от одноразовых вещей к многоразовым, улучшатся перерабатываемость и разлагаемость», — указал Конов.

Полную версию интервью Дмитрия Конова читайте на сайте и в газете РБК на следующей неделе.

С инициативой постепенного запрета пластиковой посуды (в течение пяти—десяти лет) выступил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения. У нас есть комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты, чтобы не навредить бизнесу. Если мы сейчас запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя», — заявил он в интервью РБК в июне 2019 года.

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Кобылкин тогда говорил, что нужно предложить варианты по плавному замещению, чтобы «производители понимали, что, например, от одноразовой посуды надо уйти в производство пластиковых ведер или биоразлагаемого пластика». Он не торопился выносить эту инициативу на уровень президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, потому что еще «нужно все просчитать».

А глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев утверждает, что не только от пластиковой посуды, но и от пластиковых пакетов можно отказаться даже быстрее чем через десять лет. По его словам, для этого необходимы в том числе экономические стимулы, связанные с использованием технологий, наиболее пригодных для переработки пластика.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Сибур»
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