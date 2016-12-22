Нашелся покупатель для принадлежавшего Минобороны участка рядом с Кремлем

ООО «Ситизен» выиграло аукцион по покупке участка в 1,36 га в центре Москвы, находившегося на балансе Минобороны. В ходе торгов цена участка поднялась с 1,249 до

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Победителем аукциона по продаже земельного участка на Садовнической улице площадью 1,36 га, находящегося в федеральной собственности, и 13 зданий общей площадью 7800 кв. м стало ООО «Ситизен». Об этом РБК рассказал представитель АО «Дом.рф».

ООО «Ситизен», по данным СПАРК, принадлежит Александру Леонову.

Всего на этот лот претендовали шесть потенциальных покупателей. Кроме «Ситизен», за право купить участок боролись «Галс инвест», «Стройград», «Терра оптима», физическое лицо Александр Рыжов и «Индекс групп». Однако, как следует из протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14 ноября, «Индекс групп» выбыла из борьбы, ей отказали в праве участвовать в аукционе из-за отсутствия задатка.

Начальная цена лота составила 1,249 млрд руб. Недвижимость была на балансе Минобороны, а затем была передана «Дом.РФ» для продажи. Победитель предложил заплатить за участок 2,37 млрд рублей.

По мнению гендиректора Key Capital Сергея Камлюка, земельные участки в такой близости от Кремля уникальны. «Почти все участки в центре, в такой близости от Кремля, уникальны. Это неплохой участок, но нельзя сказать, что это последняя территория, которую можно застроить. Плюсы этой территории в том, что на ней нет охраняемых объектов, то есть это фактически свободный участок, который можно застроить жильем или апартаментами», — пояснил РБК Камлюк.