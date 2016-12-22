Минобороны решило продать участок у Кремля

На продажу выставлен находившийся на балансе у военного ведомства земельный участок на острове Балчуг в самом центре Москвы. Эксперты называют площадку в 1,36 га единственным доступным инвесторам участком недалеко от Кремля

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Подконтрольная государству компания «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) выставила на торги ряд земельных участков общей площадью 1,36 га на острове Балчуг, в пешей доступности от Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время площадка между Садовнической улицей и одноименной набережной находился на балансе Минобороны, на ней расположены 13 зданий и сооружений общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

​Из данных на сайте «Дом.РФ» следует, что аукцион по продаже земельных участков пройдет 16 ноября, начальная цена единого лота составляет чуть менее 1,25 млрд руб. Шаг аукциона установлен в 15 млн руб.

По мнению экспертов, цена продажи земель Минобороны на Балчуге может оказаться заметно выше стартовой, так как в настоящее время это единственный доступный для инвесторов участок поблизости от Кремля.

«Стартовая цена выглядит привлекательной даже с учетом того, что застройщики по-разному оценивают расходную часть проектов и имеют разные ожидания по выручке», — пояснил «Коммерсанту» партнер департамента оценки Cushman&Wakefield Олег Такоев.

​В свою очередь, партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что выставленный на торги комплекс зданий попадает в зону объектов культурного наследия, а охранный статус ограничивает возможности застройки участка. Однако, по словам эксперта, у потенциального инвестора есть возможность оптимизировать площади за счет реконструкции существующих зданий, а в случае успешного оформления разрешений на новое строительство там можно будет построить около 32 тыс. кв. м жилья.

​«Площадка подходит для реализации жилого проекта или строительства апартаментов, так как находится в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой», — отмечает Сергунин.