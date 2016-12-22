Минобороны решило продать участок у Кремля

Подконтрольная государству компания «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) выставила на торги ряд земельных участков общей площадью 1,36 га на острове Балчуг, в пешей доступности от Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время площадка между Садовнической улицей и одноименной набережной находился на балансе Минобороны, на ней расположены 13 зданий и сооружений общей площадью 7,8 тыс. кв. м.
Из данных на сайте «Дом.РФ» следует, что аукцион по продаже земельных участков пройдет 16 ноября, начальная цена единого лота составляет чуть менее 1,25 млрд руб. Шаг аукциона установлен в 15 млн руб.
По мнению экспертов, цена продажи земель Минобороны на Балчуге может оказаться заметно выше стартовой, так как в настоящее время это единственный доступный для инвесторов участок поблизости от Кремля.
«Стартовая цена выглядит привлекательной даже с учетом того, что застройщики по-разному оценивают расходную часть проектов и имеют разные ожидания по выручке», — пояснил «Коммерсанту» партнер департамента оценки Cushman&Wakefield Олег Такоев.
В свою очередь, партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что выставленный на торги комплекс зданий попадает в зону объектов культурного наследия, а охранный статус ограничивает возможности застройки участка. Однако, по словам эксперта, у потенциального инвестора есть возможность оптимизировать площади за счет реконструкции существующих зданий, а в случае успешного оформления разрешений на новое строительство там можно будет построить около 32 тыс. кв. м жилья.
«Площадка подходит для реализации жилого проекта или строительства апартаментов, так как находится в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой», — отмечает Сергунин.