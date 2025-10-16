ВТБ продал гостиницу Hyatt Regency в Петровском парке

Сделка по продаже отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park рядом со стадионом «ВТБ Арена» была закрыта в октябре. Ранее ВТБ анонсировал выход из непрофильных активов, в том числе гостиничного бизнеса

Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (Фото: Евгений Васильев / Shutterstock)

ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенный на Ленинградском проспекте недалеко от станции метро «Динамо». Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомился РБК. Там же сказано, что сама сделка была закрыта 10 октября. Новым собственником, согласно документу, стало АО «Петровский парк отель».

В пресс-службе ВТБ пояснили РБК, что объект был реализован в рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов. Параметры сделки в банке не раскрыли.

Материал дополняется.