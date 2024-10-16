Boeing решила привлечь до $25 млрд за счет кредитов на фоне забастовок

Boeing решила в течение 3 лет привлечь до $25 млрд в виде долга или акционерного капитала и заключила с кредиторами соглашение на $10 млрд. В компании считают, что это позволит обеспечить ликвидность на фоне забастовок

Авиапроизводитель Boeing объявил инвесторам о планах в ближайшие три года привлечь до $25 млрд в виде долга или акционерного капитала, передает Financial Times. Кроме того, компания заключила «дополнительное кредитное соглашение» на сумму $10 млрд с консорциумом кредиторов.

В Boeing считают, что это обеспечит «компании гибкость в поиске различных вариантов привлечения капитала по мере необходимости» в течение трех лет. «Это два разумных шага для поддержки доступа компании к ликвидности», — заявили в компании, отметив, что Boeing работает в «сложных условиях».

В сентябре началась первая с 2008 года масштабная забастовка профсоюза «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM; этот профсоюз представляет рабочих, которые производят самолеты Boeing 737 MAX и др.) В ней участвуют около 33 тыс. работников компании в Сиэтле и Портленде, они требуют увеличения зарплат на 40% и восстановления бонусов за производительность.

Компания предложила поднять оплату труда на 25%, но это предложение было отвергнуто. Boeing приостановил прием на работу и начал отправлять в отпуска работников, чтобы сократить расходы на фоне забастовки. На протяжении всей стачки сотрудники должны будут брать одну неделю отпуска каждые четыре недели. Позднее Boeing согласился восстановить премии и увеличить пенсионные выплаты, если работники примут это предложение в течение нескольких дней, но профсоюз отказался проводить голосование.

На этом фоне Boeing объявила о планах сократить около 17 тыс. сотрудников (примерно 10% от общей численности штата). Также компания объявила о задержке поставок своего реактивного самолета 777X до 2026 года.

Один из держателей облигаций в комментарии FT заявил, что решение привлечь капитал за счет кредитов и акций — это «разумная стратегия руководства»: «По сути, они ищут промежуточный вариант, просто чтобы дать рынку уверенность в том, что в ближайшее время не возникнет никаких проблем, поскольку они ведут переговоры с профсоюзом».

На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупредило, что рассматривает возможность снижения рейтинга облигаций Boeing до «мусорного», схожее заявление до этого делало Moody's. Рейтинговое агентство Fitch отмечало высокие риски.

Директор по аэрокосмической отрасли S&P Бен Цоконос считает, что Boeing своим решением «выиграл немного времени», однако в конечном счете компания должна прекратить забастовку и вернуться к производству. В Fitch заявили, что действия Boeing «повысят финансовую гибкость и снизят опасения по поводу краткосрочной ликвидности в условиях продолжительной забастовки и сохраняющихся операционных проблем».

FT отмечает, что после объявления стратегии привлечения капитала акции Boeing выросли чуть менее чем на 2% до $151,92 доллара на дневных торгах в Нью-Йорке после первоначального падения при открытии рынков.

Boeing до этого сообщала, что на конец сентября у нее осталось $10,5 млрд наличными и ликвидными ценными бумагами, что близко к необходимому для работы минимуму. При этом на конец второго квартала консолидированный долг Boeing составлял около $58 млрд.