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ТАСС узнал об увеличении срока главы разработчика суперкомпьютеров

Суд увеличил срок основателю «Т-Платформы» Опанасенко до 5 лет. Он был под арестом по делу о мошенничестве при поставке систем МВД с 2019 года, в 2023-м суд приговорил Опанасенко к 2 годам и 4 месяцам колонии, сочтя срок отбытым
Всеволод Опанасенко в 2017 году
Всеволод Опанасенко в 2017 году (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Мосгорсуд после рассмотрения апелляции решил ужесточить наказание основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко до пяти лет колонии общего режима, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Согласно данным картотеки Мосгорсуда, заседание прошло 14 октября в Мещанском районном суде.

В мае прошлого года Опанасенко приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой компьютерного оборудования в МВД. В связи с истечением срока наказания (дело завели в 2019 году, тогда же Опанасенко был задержан и арестован) суд посчитал наказание отбытым.

Источник агентства заявил, что бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Правозащитник, общественный уполномоченный по делам арестованных предпринимателей Александр Хуруджи подтвердил, что Опанасенко находится под стражей. «Пока не знаю точно, по какому делу», — отметил он.

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Фото:Никита Попов / РБК

Дело против Опанасенко возбудили из-за контракта на поставку в МВД спецоборудования — автоматизированных рабочих станций с российским процессором «Байкал-Т1». Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: как считало следствие, бизнесмен решил получить преимущество при заключении договора и убедил экс-главу департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова ему помочь. Александров в 2023 году также был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии.

По данным обвинения, «Т-Платформы» передала заказчику оборудование, не соответствующее техническим требованиям МВД. Сумма контракта составила более 350 млн руб. — ее квалифицировали как ущерб. Третью фигурантку дела — главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову — обвинили в фиктивном трудоустройстве Александрова учреждение. Ее суд оштрафовал на 200 тыс. руб.

Ни один из фигурантов не признал вину. В карточке дела указаны все фигуранты.

Компания «Т-Платформы» была основана в 2002 году. Опанасенко владел 75%, 25% были под контролем правительства. Компания поставляла решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производила компьютеры «Таволга терминал 2ВТ1» на базе российского процессора «Байкал-Т1». В 2018 году ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места в рейтинге самых мощных вычислительных систем России и СНГ. Среди таких машин — «Ломоносов-2», установленный в МГУ. В сентябре 2022 года «Т-Платформы» и Опанасенко признали банкротом.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
продление срока арест ужесточение наказания Мосгорсуд Мещанский районный суд Москвы
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