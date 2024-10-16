ТАСС узнал об увеличении срока главы разработчика суперкомпьютеров

Суд увеличил срок основателю «Т-Платформы» Опанасенко до 5 лет. Он был под арестом по делу о мошенничестве при поставке систем МВД с 2019 года, в 2023-м суд приговорил Опанасенко к 2 годам и 4 месяцам колонии, сочтя срок отбытым

Всеволод Опанасенко в 2017 году (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Мосгорсуд после рассмотрения апелляции решил ужесточить наказание основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко до пяти лет колонии общего режима, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Согласно данным картотеки Мосгорсуда, заседание прошло 14 октября в Мещанском районном суде.

В мае прошлого года Опанасенко приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой компьютерного оборудования в МВД. В связи с истечением срока наказания (дело завели в 2019 году, тогда же Опанасенко был задержан и арестован) суд посчитал наказание отбытым.

Источник агентства заявил, что бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Правозащитник, общественный уполномоченный по делам арестованных предпринимателей Александр Хуруджи подтвердил, что Опанасенко находится под стражей. «Пока не знаю точно, по какому делу», — отметил он.

Дело против Опанасенко возбудили из-за контракта на поставку в МВД спецоборудования — автоматизированных рабочих станций с российским процессором «Байкал-Т1». Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: как считало следствие, бизнесмен решил получить преимущество при заключении договора и убедил экс-главу департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова ему помочь. Александров в 2023 году также был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии.

По данным обвинения, «Т-Платформы» передала заказчику оборудование, не соответствующее техническим требованиям МВД. Сумма контракта составила более 350 млн руб. — ее квалифицировали как ущерб. Третью фигурантку дела — главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову — обвинили в фиктивном трудоустройстве Александрова учреждение. Ее суд оштрафовал на 200 тыс. руб.

Ни один из фигурантов не признал вину. В карточке дела указаны все фигуранты.