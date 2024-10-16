ТАСС узнал об увеличении срока главы разработчика суперкомпьютеров
Мосгорсуд после рассмотрения апелляции решил ужесточить наказание основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко до пяти лет колонии общего режима, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Согласно данным картотеки Мосгорсуда, заседание прошло 14 октября в Мещанском районном суде.
В мае прошлого года Опанасенко приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой компьютерного оборудования в МВД. В связи с истечением срока наказания (дело завели в 2019 году, тогда же Опанасенко был задержан и арестован) суд посчитал наказание отбытым.
Источник агентства заявил, что бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Правозащитник, общественный уполномоченный по делам арестованных предпринимателей Александр Хуруджи подтвердил, что Опанасенко находится под стражей. «Пока не знаю точно, по какому делу», — отметил он.
Дело против Опанасенко возбудили из-за контракта на поставку в МВД спецоборудования — автоматизированных рабочих станций с российским процессором «Байкал-Т1». Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: как считало следствие, бизнесмен решил получить преимущество при заключении договора и убедил экс-главу департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова ему помочь. Александров в 2023 году также был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии.
По данным обвинения, «Т-Платформы» передала заказчику оборудование, не соответствующее техническим требованиям МВД. Сумма контракта составила более 350 млн руб. — ее квалифицировали как ущерб. Третью фигурантку дела — главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову — обвинили в фиктивном трудоустройстве Александрова учреждение. Ее суд оштрафовал на 200 тыс. руб.
Ни один из фигурантов не признал вину. В карточке дела указаны все фигуранты.
Компания «Т-Платформы» была основана в 2002 году. Опанасенко владел 75%, 25% были под контролем правительства. Компания поставляла решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производила компьютеры «Таволга терминал 2ВТ1» на базе российского процессора «Байкал-Т1». В 2018 году ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места в рейтинге самых мощных вычислительных систем России и СНГ. Среди таких машин — «Ломоносов-2», установленный в МГУ. В сентябре 2022 года «Т-Платформы» и Опанасенко признали банкротом.
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