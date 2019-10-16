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Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд
Компания MGM Resorts International объявила о продаже сразу двух своих казино в Лас-Вегасе — Bellagio и Circus Circus. Общая выручка от их продажи превысит $5 млрд

Сразу два крупнейших отелей-казино мира сменят хозяев. Компания MGM Resorts International (MGMRI) объявила о заключении обязывающих соглашений о продаже расположенных в Лас-Вегасе Bellagio и Circus Circus.

В рамках первой из сделок, закрыть которую планируется до конца 2019 года, новым владельцем отеля-казино Bellagio (более 3,9 тыс. номеров, 15-е место в рейтинге крупнейших отелей мира) станет совместное предприятие MGMRI и Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT). Доля MGMRI в СП составит всего 5%, за оставшиеся 95% компания получит $4,2 млрд. По условиям соглашения новый владелец Bellagio передаст отель-казино в аренду «дочке» MGMRI, которая будет ежегодно выплачивать по $245 млн.

Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место). Согласно сделке MGMRI получит $825 млн, из которых $662,5 млн будут получены немедленно, а выплата оставшихся $162,5 млн будет отложена до 2024 года.

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В общей сложности MGMRI планирует выручить около $5 млрд, за вычетом ожидаемых затрат ее чистая выручка превысит $4,3 млрд. По словам главы MGMRI Джима Маррена, доходы от сделок планируется использовать для укрепления баланса компании и выплат акционерам. За счет сделок MGMRI планирует увеличить инвестиции в курортную отрасль Японии и укрепить свои позиции в индустрии ставок на спорт в США.

Bellagio — одно из самых известных казино мира, расположенный перед его зданием на бульваре Las Vegas Strip музыкальный фонтан стал символом Лас-Вегаса и демонстрируется практически во всех фильмах, действие которых разворачивается в игорной столице США. В 2001 году Bellagio стало одним из главных героев фильма «11 друзей Оушена», именно из его хранилища герои Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Деймона и др. похищают $160 млн.

В Circus Circus разворачивается действие одной из лент о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». Этот отель-казино описан в знаменитом романе Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Писатель назвал Circus Circus шестым Рейхом и утверждал, что в подобного рода заведениях американцы проводили бы субботние вечера, если бы нацисты выиграли Вторую мировую войну.

Продажа Bellagio станет одной из самых крупных сделок на игорном рынке, однако лидером по-прежнему останется сделка по покупке компанией Eldorado Resorts сети казино Caesars за $8,58 млрд (с учетом долга — более $17 млрд), о которой было объявлено летом 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Лас-Вегас, Невада, казино Белладжио, казино, Bellagio Las Vegas Hotel
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