Неизвестный в парике и маске ограбил казино Bellagio в Лас-Вегасе

Неизвестный в парике и маске ограбил кассу казино Bellagio в Лас-Вегасе в ночь на 28 ноября около 3:45 по местному времени (14:45 мск того же дня). После ограбления он скрылся на автомобиле Chevrolet Cruze серебряного цвета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лас-Вегаса на своей странице в Twitter. По данным полицейских, грабитель — белый мужчина, он был вооружен.

MGM Resorts International, которая владеет казино, подтвердила телеканалу CBS News факт ограбления. Капитан полиции Джон Пеллетье заявил, что подозреваемый в ограблении прибыл на машине вместе с другим человеком, который был там не по своей воле. Он сказал, что полиция уже говорила с этим человеком.

Власти заявили, что грабитель сбежал с места преступления на машине с номерными знаками штата Невада.



Актер Джеймс Вудс, который играл в покер неподалеку в момент ограбления, написал на своей странице в Twitter, что во время ограбления персонал казино спокойно сдал деньги, поэтому ни один клиент не пострадал. «Никто даже не понял, что происходит... Фантастически стрессоустойчивый персонал», — заключил он.