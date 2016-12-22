Счетная палата нашла избыток иностранцев в проекте «Роснефти» и Exxon

Счетная палата раскритиковала операторов трех нефтегазовых проектов, которые российские компании разрабатывают с иностранцами в рамках соглашений о разделе продукции. По ее мнению, в этих проектах слишком много иностранцев

Вид на береговую буровую установку «Ястреб», построенную в рамках проекта «Сахалин-1» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Счетная палата недовольна множеством иностранцев, которые работают на нефтегазовых проектах в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Ежегодно участники СРП обучают российский персонал, затраты на это возмещаются бюджетом, но руководители проектов заменяются россиянами «слишком медленно», считает аудитор Александр Жданьков.

Так, в руководстве проекта «Сахалин-1» (оператор — «дочка» американской ExxonMobil с долей 30%, у японской SODECO также 30%, еще по 20% у индийской ONGC Videsh и у «Роснефти») большинство руководящих должностей по-прежнему занимают иностранцы, а в сфере бурения и геологии российские специалисты занимают всего 14–20% должностей.

Счетная палата недовольна и тем, что на проектах работает слишком мало российских подрядных организаций. В 2017 году на «Сахалине-1» их доля составила 48,9%, на «Сахалине-2» (владеет первым в России заводом по сжижению газа, подконтролен «Газпрому», среди иностранных партнеров — англо-голландская Shell и японские Mitsui и Mitsubisi) — 67,3%, на Харьягинском месторождении («Зарубежнефть» и французская Total) — 93%.

«Проверкой установлено, что субподрядные работы по контрактам [в этих проектах] зачастую выполняют иностранные учредители российских подрядчиков или аффилированные лица, так что в итоге прибыль от контрактов достается иностранным исполнителям, а значит и налоги уходят за рубеж», — заключают аудиторы Счетной палаты.

По итогам проверки Счетная палата направила письма в правительство, Минэнерго, ФАС и другие ведомства.

Представитель «Сахалина-1» пока не ответил на запрос РБК.

Государство заключило три СРП в середине 1990-х и передало инвесторам участки на разработку недр, выручка делится между компаниями и государством, которое также компенсирует инвесторам понесенные затраты. Соглашения считаются крайне выгодными для инвесторов. Из трех СРП иностранный оператор остался только во главе «Сахалина-1», Харьягой с 2016 года управляет «Зарубежнефть», «Сахалином-2» — «Газпром» с 2007 года.

В прошлом году на фоне подорожавшей нефти доходы государства от проектов выросли в 1,5 раза, до $3,3 млрд, а выручка от реализации углеводородов — на треть, до $10,6 млрд, говорится в сообщении Счетной палаты.