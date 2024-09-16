Wildberries объявила о снижении стоимости приемки товара для продавцов

Стоимость поставки для продавцов теперь составит 1,7 рубля за л и 500 руб. за паллету, сообщил WB. О том, что маркетплейс на постоянной основе стал брать плату за приемку, писал Forbes, ранее ее брали только в пиковые даты

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Wildberries с 16 сентября уменьшает в два раза стоимость приемки товаров для продавцов, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«В преддверии высокого сезона Wildberries снизила базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учетом приближения периода пикового спроса. При этом, для селлеров всегда есть возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры Wildberries. Так, более 55% мест на всех логистических объектах Wildberries ежедневно доступны бесплатно», — заявили в компании.

Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 рубля за литр (так измеряются габариты товара), а по типу «Монопаллета» — 500 руб. за паллету, уточнили в Wildberries. Ранее стоимость составляла 3,5 руб.за литр и 1 тыс. руб. за паллету соответственно.

Маркетплейс оценил, что снижение стоимости приемки позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% всех продавцов платформы.

В Wildberries пояснили, что коэффициент приемки зависит от загруженности склада, в пиковые периоды он мог достигать высоких значений. В компании отметили, что специально ограничили его предельные значения накануне высокого сезона, чтобы поддержать продавцов, а на высокий коэффициент приходится только 0,16% от всех поставок в день.

Forbes ранее писал, что приемка, которая ранее была бесплатной, стала стоить 3,5 руб. за литр с начала лета. Издание отмечало, что каждый склад в зависимости от загруженности устанавливал свой коэффициент, который увеличивал сумму оплаты. Ранее плату за приемку маркетплейс взимал только несколько раз в год, в пиковые даты. Wildberries после этого заявила, что пик высоких коэффициентов приходился на апрель, а «летом компания полностью пересмотрела подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики на складах и продолжает внедрять стратегию оптимизации стоимости услуг маркетплейса для продавцов».

Снижение интернет-площадкой стоимости приемки является крайне важным изменением для партнеров площадки, но его также будет недостаточно для комфортной работы на площадке, считает эксперт по маркетплейсам, основатель IT-платформы «Меркатус» по обучению продавцов Лео Шевченко. По его словам, с введением летом этого года платных приемок большинство селлеров перестали зарабатывать деньги, потому что это очень сильно отразилось на юнит-экономике и прибыли продавцов, многие из которых были вынуждены поднять цену товара.

«Подняли цену, соответственно, это очень сильно отразилось на конечном покупателе, покупатели стали меньше покупать, потому что повышение цены влечет за собой спад продаж. В два раза понизились тарифы, но, опять же-таки, это не панацея, потому что, если на примере, допустим, моего одного из товаров «Бантик», мой «Бантик» в производстве стоит 50 руб., раньше стоимость платной приемки была 3,5 рубля за литр, но если мы посмотрим сейчас на сегодняшний день, на ближайшие 5 суток склады «Коледино» и «Электросталь», у них коэффициент приемки х20, то есть мы должны 3,5 рубля умножить на 20, и получается, что 70 рублей стоимость приемки нашего товара, то есть это на 30% больше, чем стоимость самого моего товара. Сейчас стало 1,7 рубля за литр, опять же-таки, коэффициенты х20 везде, они такие же и остались, теперь это 70% стоимости товара», — привел пример Шевченко.

Небольшое послабление не сильно повлияет на какую-то результативность этих действий, убежден он: «Вроде бы появляются бесплатные места, но на самом деле их поймать нельзя, и даже мы заходим в кабинет партнера Wildberries, я вижу где-то бесплатная приемка, начинаю оформлять поставку, но оказывается, что коэффициенты, которые нам показывает маркетплейс, по факту, различаются, и поставка в итоге не бесплатная, а все равно с коэффициентом x20 либо x10».

При этом с вводом платной приемки часть селлеров просто ушли с Wildberries на другие площадки, так как на Ozon, «Яндекс Маркете» и «МегаМаркете» приемка осталось бесплатной, рассказал Шевченко