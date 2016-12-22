Ротенберг поведал о ревности окружения и «мальчишеских забавах» с Путиным

По словам Аркадия Ротенберга, он общается с Владимиром Путиным на «ты» как с давним знакомым, но на «вы» как с президентом. В их человеческих отношениях присутствуют «мальчишеские забавы», однако есть граница: Путин — президент

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг (справа) у головной автомашины «КамАЗ» после проезда по Крымскому мосту 15 мая 2018 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

​Бизнесмен Аркадий Ротенберг, компании которого возводили Крымский мост, заявил, что в общении с ним Владимир Путин бывает не президентом, а человеком, знакомым с детства. Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Ротенберга спросили о его «трогательных отношениях» с Владимиром Путиным. «Он вам то волосы потеребит, то по-дружески по плечу похлопает! А остальные в окружении его не ревнуют?» — задала вопрос ведущая.

«Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое», — ответил Ротенберг.

Журналистка также задала вопрос о проезде Путина на грузовике по Крымскому мосту. «Выйдя из автомобиля, что-то вам сказал, а затем по-дружески вас толкнул. Вот, может быть, расскажете, что он вам тогда сказал?» — спросила Аскер-заде.

«Ну, там ничего особенного он не сказал, в его же, приемлемой ему манере он просто пошутил и не более того. Но что порадовало — что вот когда пошутил, он приблизился, и в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие. А так это такая чисто шутка, ничего более», — пояснил бизнесмен.

При этом он пояснил, что общается с Путиным на «вы» как с президентом, но на «ты» как с давним знакомым. «С президентом на «вы», а с человеком, с которым я знаком с детства, на «ты», — рассказал Ротенберг, — было бы глупо, если бы я его называл на «вы».

Он также рассказал, что уже давно не выходил на ковер как борец. «Я думаю, что лет, наверное, 15–20 назад», — сказал Ротенберг.

В октябре 2014 года Ротенберг рассказал, что Владимир Путин не вмешивается в дела, связанные с чьим-либо бизнесом, и дружба с ним никак не влияет на дела Ротенберга. «Владимир Владимирович вообще не снимает трубку и никому не дает никаких указаний, связанных с чьим бы то ни было бизнесом. Если его о чем-то попросить, как бы не вышло наоборот. Во-вторых, я по-настоящему дорожу нашими отношениями», — отметил тогда бизнесмен Ротенберг.

При этом он заявил, что из-за дружбы с Путиным ему приходится «тяжелее, чем конкурентам», поскольку он не может позволить себе воспользоваться «спорными методами ведения бизнеса и конкурентной борьбы».

30 июля 2014 года Евросоюз внес бизнесмена в санкционный список, охарактеризовав его как «давнего знакомого» Путина и основного акционера компании, получившей право разработать проект строительства моста в Крым.

Регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года.