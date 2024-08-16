Суд Швейцарии заблокировал переводы Германа Хана своему зятю

Герман Хан после начала военной операции пытался перевести своим родственникам в Швейцарию $23 млн, однако банк заблокировал эти средства. Швейцарский суд рассмотрел иск Хана, однако также решил оставить средства замороженными

Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Замороженные в Швейцарии 20 млн франков (около $23 млн), которые российский миллиардер Герман Хан пытался перевести в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк вскоре после начала военной операции на Украине, останутся заблокированными. Об этом сообщает Handelszeitung со ссылкой на решение Федерального административного суда, который рассмотрел апелляцию Хана.

Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не переводить деньги Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco).

Хан — сооснователь (вместе с другим миллиардером, Михаилом Фридманом) «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка. По данным российского Forbes, он занимает 20-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $8,5 млрд. Cреди его активов — доли в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, Letter one, холдинге VEON, Turkcell и X5 Group. В марте 2022 года Хан попал под санкции ЕС и Великобритании, в августе 2023-го — США.

У Хана четверо детей — две дочери и два сына, писал Forbes. Старшая из дочерей — Ева — замужем за голландским адвокатом Алексом Ван дер Цваном. В апреле 2018-го его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа.