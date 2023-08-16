branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Пилот авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго Общество, 09:43
Житель Хабаровского края попытался продать 100 кг бивней мамонта Общество, 09:43
X5, «Лента» или «Магнит»: какие акции ретейлеров защитят от инфляции Pro, 09:26
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Гол Месси вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг MLS Спорт, 09:19
Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию» Политика, 09:15
Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд на рынке жилья Москвы Недвижимость, 09:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ВСУ обстреляли село Куршановичи в Брянской области Политика, 09:14
Когда у водителя за долги могут отобрать машину и что делать. Репортаж Авто, 09:00
«Ресурсное проклятие»: как изобилие нефти и газа губит государства Pro, 08:54
На Украине заявили о повреждении зернохранилищ в порту в Одесской области Политика, 08:52
Forbes узнал об аренде Павлом Дуровым виллы в Дубае за $1 млн в год Бизнес, 08:42
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Из-за лесных пожаров на Гавайях погиб 101 человек Общество, 08:30
Бизнес ,  
0 

Forbes узнал об аренде Павлом Дуровым виллы в Дубае за $1 млн в год

Forbes: Павел Дуров арендовал виллу на острове Палм-Джумейра в Дубае за $1 млн в год
Павел Дуров имеет гражданство ОАЭ и проживает в Дубае с 2017 года. Он также считается самым богатым бизнесменом этой страны. По данным Forbes, предприниматель арендовал одну из самых дорогих вил на острове Палм-Джумейра
Комплекс&nbsp;Jumeirah Islands
Комплекс Jumeirah Islands (Фото: Christos Psaras / Shutterstock)

Основатель Telegram Павел Дуров, несколько лет назад переехавший в Объединенные Арабские Эмираты, арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая, в комплексе Jumeirah Islands, сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, миллиардер поселился на вилле с пятью спальнями и площадью около 15 тыс. кв. м, аренда которой обходится примерно в $1 млн в год (чуть более $83,3 тыс. в месяц). Это стало одной из самых дорогих сделок по аренде на островах Джумейра, отмечает Forbes.

Построенный в начале 2000-х район на островах Джумейра состоит из 46 отдельных круглых кластеров, в каждом из которых расположено примерно 16 вилл. Каждая такая вилла оснащена собственным садом и бассейном. В районе есть также собственный частный клуб с двумя ресторанами, частным тренажерным залом, салоном и парикмахерской.

После переезда в Дубай в 2017 году Дуров жил в разных районах города рядом с главным офисом Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City, сообщил представитель бизнесмена Forbes.

Дуров родился в России, но уехал из страны в 2014 году и не собирался возвращаться. В 2013-м он получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, в 2021 году — Франции, а в 2022-м — ОАЭ. Кроме того, Дуров просил американский Forbes не называть его российским бизнесменом и сейчас в глобальном рейтинге миллиардеров проходит как гражданин ОАЭ. По данным на 16 августа, с состоянием $11,5 млрд он занимал первое место в списке богатейших бизнесменов этой страны.

В 2020 году Дуров опубликовал манифест против излишнего потребления, заявив, что богатство не принесло ему счастья. «К 22 годам на моем банковском счету уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако это никогда не делало меня счастливым», — написал бизнесмен. В том же посте он указал, что не покупает «яхты, самолеты и дорогую недвижимость» и предпочитает созидание потреблению. А в этом году Дуров заявил, что за десять лет потратил «сотни миллионов» на развитие Telegram, вместо того чтобы купить дом или самолет.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться

По словам владельца мессенджера, каждый день в Telegram регистрируются более 2,5 млн новых пользователей. Ранее в этом году число активных пользователей превысило 800 млн человек в месяц. В прошлом году компания запустила монетизацию.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Павел Дуров ОАЭ вилла аренда жилья Дубай
Материалы по теме
Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском
Технологии и медиа
Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram
Технологии и медиа
Дуров опубликовал вторую за год фотографию с цитатой
Общество