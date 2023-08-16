Forbes: Павел Дуров арендовал виллу на острове Палм-Джумейра в Дубае за $1 млн в год

Forbes узнал об аренде Павлом Дуровым виллы в Дубае за $1 млн в год

Павел Дуров имеет гражданство ОАЭ и проживает в Дубае с 2017 года. Он также считается самым богатым бизнесменом этой страны. По данным Forbes, предприниматель арендовал одну из самых дорогих вил на острове Палм-Джумейра

Комплекс Jumeirah Islands (Фото: Christos Psaras / Shutterstock)

Основатель Telegram Павел Дуров, несколько лет назад переехавший в Объединенные Арабские Эмираты, арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая, в комплексе Jumeirah Islands, сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, миллиардер поселился на вилле с пятью спальнями и площадью около 15 тыс. кв. м, аренда которой обходится примерно в $1 млн в год (чуть более $83,3 тыс. в месяц). Это стало одной из самых дорогих сделок по аренде на островах Джумейра, отмечает Forbes.

Построенный в начале 2000-х район на островах Джумейра состоит из 46 отдельных круглых кластеров, в каждом из которых расположено примерно 16 вилл. Каждая такая вилла оснащена собственным садом и бассейном. В районе есть также собственный частный клуб с двумя ресторанами, частным тренажерным залом, салоном и парикмахерской.

После переезда в Дубай в 2017 году Дуров жил в разных районах города рядом с главным офисом Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City, сообщил представитель бизнесмена Forbes.

Дуров родился в России, но уехал из страны в 2014 году и не собирался возвращаться. В 2013-м он получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, в 2021 году — Франции, а в 2022-м — ОАЭ. Кроме того, Дуров просил американский Forbes не называть его российским бизнесменом и сейчас в глобальном рейтинге миллиардеров проходит как гражданин ОАЭ. По данным на 16 августа, с состоянием $11,5 млрд он занимал первое место в списке богатейших бизнесменов этой страны.

В 2020 году Дуров опубликовал манифест против излишнего потребления, заявив, что богатство не принесло ему счастья. «К 22 годам на моем банковском счету уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако это никогда не делало меня счастливым», — написал бизнесмен. В том же посте он указал, что не покупает «яхты, самолеты и дорогую недвижимость» и предпочитает созидание потреблению. А в этом году Дуров заявил, что за десять лет потратил «сотни миллионов» на развитие Telegram, вместо того чтобы купить дом или самолет.

По словам владельца мессенджера, каждый день в Telegram регистрируются более 2,5 млн новых пользователей. Ранее в этом году число активных пользователей превысило 800 млн человек в месяц. В прошлом году компания запустила монетизацию.