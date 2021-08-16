«Коммерсантъ» узнал об аресте продавца «Бифидока»

СК расследует дело, связанное с махинациями с активами и товарным знаком «Бифидок», ранее принадлежавшими фирме «Партнер». Права на этот знак получила компания, совладельцем которой является дочь депутата Валентины Терешковой

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора компании «Фармсервис» Константина Беляева, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, Беляева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на него (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

Уголовное дело, по которому проходит бизнесмен, состоит из нескольких эпизодов. Все из них связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, которые ранее принадлежали компании «Партнер». Эта компания была одним из крупнейших в России и СНГ производителей пробиотиков, которая первой выпустила на рынок напиток «Бифидок». В октябре 2018 года суд признал «Партнера» банкротом по иску Фондсервисбанка, в котором у компании была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию составили более 1 млрд руб.

В декабре 2018 года «Коммерсантъ» сообщил, что совладельца «Партнера» и изобретателя «Бифидока» заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК). По словам источников «Коммерсанта», бизнесмен уже несколько лет находится в Израиле. В ходе расследования двое его подельников признали вину, пишет издание. Суд приговорил их в особом порядке к условным срокам.

После того как «Партнера» признали банкротом, его производственные активы и принадлежащие фирме товарные знаки продали на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис», которым руководил Беляев, а единственным учредителем общества было ООО «Пробиофарм». Новой фирме достались 30 товарных знаков «Партнера», в том числе «Бифидок». «Пробиофарм», в свою очередь, получил производственные линии и недвижимость «Партнера», в частности лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье.