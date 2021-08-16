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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал об аресте продавца «Бифидока»

СК расследует дело, связанное с махинациями с активами и товарным знаком «Бифидок», ранее принадлежавшими фирме «Партнер». Права на этот знак получила компания, совладельцем которой является дочь депутата Валентины Терешковой
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора компании «Фармсервис» Константина Беляева, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, Беляева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на него (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

Уголовное дело, по которому проходит бизнесмен, состоит из нескольких эпизодов. Все из них связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, которые ранее принадлежали компании «Партнер». Эта компания была одним из крупнейших в России и СНГ производителей пробиотиков, которая первой выпустила на рынок напиток «Бифидок». В октябре 2018 года суд признал «Партнера» банкротом по иску Фондсервисбанка, в котором у компании была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию составили более 1 млрд руб.

В декабре 2018 года «Коммерсантъ» сообщил, что совладельца «Партнера» и изобретателя «Бифидока» заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК). По словам источников «Коммерсанта», бизнесмен уже несколько лет находится в Израиле. В ходе расследования двое его подельников признали вину, пишет издание. Суд приговорил их в особом порядке к условным срокам.

После того как «Партнера» признали банкротом, его производственные активы и принадлежащие фирме товарные знаки продали на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис», которым руководил Беляев, а единственным учредителем общества было ООО «Пробиофарм». Новой фирме достались 30 товарных знаков «Партнера», в том числе «Бифидок». «Пробиофарм», в свою очередь, получил производственные линии и недвижимость «Партнера», в частности лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье.

Самой крупной при этом стала сделка с товарными знаками — за них «Фармсервис» заплатил 29,9 млн руб. Теперь эти сделки, по информации источников издания, изучает следствие.

В этом году «Фармсервис», которым руководил Беляев, также признали банкротом. С 21 мая компания находится в стадии ликвидации.

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На момент покупки активов, по данным «Коммерсанта», совладельцами «Пробиофарма» были Дмитрий Савельев (40%), дочь депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена, а также Лия Мурадова, которым принадлежали остальные доли.

Адвокат Беляева и Елена Терешкова не стали комментировать ситуацию. Вайншток сказал изданию, что слышал об аресте Беляева «и не удивлен этим». По его словам, некоторое время назад он якобы предупреждал Беляева, что тому предстоит выполнить «грязную работу», а потом сесть. «Константин посмеялся в ответ: мол, не в твоем положении о таком рассуждать. Но я оказался прав», — сказал Вайншток.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Майя Бобенко
бифидок
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