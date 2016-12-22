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«Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидока
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«Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидока
Общество, 09:24
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«Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидока
Совладельца компании «Партнер», занимающейся препаратами на основе бифидобактерий, Игоря Вайнштока подозревают в невыплате зарплат и злоупотреблении полномочиями. Его объявили в международный розыск, поскольку он покинул страну
Игорь Вайншток (Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ)

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, известного своей разработкой напитка бифидок. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Его данные передали в Интерпол и объявили в международный розыск, в настоящее время предприниматель находится за границей. В разговоре с изданием Вайншток отметил, что после того как узнал, что к нему домой пришли с обысками следователи, он «вместо того, чтобы уехать в их сопровождении в «Матросскую Тишину», взял такси и отправился в аэропорт». Он уточнил, что «поехал к друзьям», однако называть страну, в которой он сейчас проживает, отказался.

Помимо Вайнштока фигурантами уголовного дела о вымогательстве, по которому он проходит, являются совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко (его уже поместили под домашний арест), а также член совета директоров компании Николай Загородник (следствие взяло с него подписку о невыезде).

Все трое проходят по ст. 145 УК РФ (невыплата зарплат). Отдельно Вайнштоку инкриминируют злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Уголовные дела столичные следователи открыли еще в прошлом году после заявления потерпевшей стороны — Фондсервисбанка. Эта финансовая организация долгое время кредитовала предприятие Вайнштока, кредитная линия составляла примерно 3 млрд руб. Вайншток отмечает, что после того как в банке сменилось руководство, организация посчитала, что сотрудничество с его компанией нанесло им ущерб на 42 млн руб.

Комментируя газете следственные действия, Вайншток назвал происходящее «частью плана рейдерского захвата» его компании.

В начале 1990-х Вайншток вместе со своими друзьями создал производственное объединение «Партнер» — одно из первых частных московских предприятий (зарегистрировано под номером 134). Компания занималась выпуском лекарственных препаратов на основе бифидобактерий. Уже в середине 1990-х он создал кисломолочный продукт бифидок, добавив в кефир бифидобактерии.​

Помимо бифидока «Партнер» выпускала на трех предприятиях в Москве и области медицинские и ветеринарные препараты, такие как «Бифидумбактерин», «Бифидумбактерин форте», «Пробифор», «Флорин форте» и другие.

Автор: Анна Трунина.
Теги: международный розыск , бифидок , Уголовное дело
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