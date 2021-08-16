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В «Победе» предупредили о росте цен из-за ПЦР-тестов для рейсов на Кубань

Дополнительные затраты лоукостера «Победа» из-за требований властей Краснодарского края проводить ПЦР-тестирование персонала только в августе—октябре составят более 3 млн руб. Это приведет к задержке рейсов и росту цен на билеты
Андрей Калымков
Андрей Калымков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Из-за обязательного ПЦР-тестирования персонала, которое ввели власти Краснодарского края, дополнительные расходы лоукостера «Победа» составят более 3 млн руб. только в августе—октябре. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор компании Андрей Калмыков.

«Какое-то время местные власти помогали с организацией тестирования, для нас это был гарант бесперебойных полетов. Но потом неожиданно прекратили тестирование, и мы столкнулись с серьезными проблемами с размещением экипажей», — говорит он. Это требование было введено с 1 июля. «Мы организовали тестирование всех членов экипажей воздушных судов, которые прибыли к нам в край. Эпидемиологическая обстановка у нас в крае сегодня в приоритете. Мы не просто выдвигаем требования, мы создаем условия, чтобы эти требования выполнялись», — заявил тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Теперь компаниям приходится делать тесты за свой счет. «Мы — лоукостер, мы просто не можем брать на себя дополнительный функционал и дополнительные расходы! У нас во всей компании, одной из крупнейших по объему перевозок, всего 2 тыс. человек работают», — говорит Калмыков. В 2020 году «Победа» перевезла 9,1 млн пассажиров, а в первом полугодии 2021 года — 6,4 млн, сохранив третье место среди крупнейших авиакомпаний, после «Аэрофлота» и S7.

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Бизнес
Андрей Калымков

По словам топ-менеджера, лоукостер будет вынужден оперативно «перекроить» весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах. «Только вот кому от этого станет лучше? Отель в Сочи потеряет значительную выручку, мы — и нервы, и деньги. А пока все не устаканится, мы ожидаем серьезные задержки южных рейсов», — предупреждает Калмыков. Все это приведет к «неизбежному повышению цен», заключает он.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Краснодарского края.

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