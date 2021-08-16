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Глава «Победы» раскритиковал механизм возобновления полетов

Для нормального восстановления рынка перевозок не хватает предсказуемости и прозрачности действий авиавластей, заявил в интервью РБК глава «Победы» Андрей Калымков
«Аэрофлот» AFLT ₽66,8 -0,3% Купить
Андрей Калымков
Андрей Калымков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компаниям хотелось бы больше предсказуемости принятия решений российскими авиавластями, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков.

В качестве примера он привел ситуацию, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принимает решение, что уже со следующего дня разрешены международные полеты из Тюмени. «Это классно, но у нас как минимум на весь месяц уже сверстан не только план полетов, но и поставлены все самолеты и экипажи. Поэтому нам ни холодно, ни жарко от таких возобновлений полетов — они должны прогнозироваться и продумываться заранее», — объясняет топ-менеджер.

Глава «Победы» — РБК: «Государство не должно ничего компенсировать»
Бизнес
Андрей Калмыков

Помимо внезапности Калмыкова беспокоит и прозрачность таких решений властей. Де-юре есть приказ Минтранса № 162 от 7 мая 2015 года, который регулирует предоставление допусков на осуществление международных перевозок. «Но этот приказ полностью дезавуирован, и де-факто летать могут только те компании, кому разрешит оперштаб, — замечает топ-менеджер. — Неизвестно при этом, почему он выдает разрешения одним компаниям, а другим — нет. На мой взгляд, это не очень правильно».

В последнее время возмущение участников рынка вызвало решение оперштаба допустить к полетам на египетские курорты только авиакомпанию «Россия». Российский союз туриндустрии даже обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать в получении разрешений на полеты на египетские курорты другим авиакомпаниям, кроме «России».

«Победа» потеряла более ₽1 млрд из-за приостановки полетов в Турцию
Бизнес
Андрей Калмыков

Глава «Победы» уверен, что для оперштаба интересы авиаперевозчиков стоят на последнем месте, что «в принципе нормально и правильно в наших реалиях». «Но кто сейчас исполняет функцию регулирования отрасли — Росавиация или оперштаб?» — удивляется он. По его мнению, они должны определиться между собой — например, в штабе могут решать вопрос о количестве рейсов в ту или иную страну, а их распределением между компаниями будет заниматься Росавиация.

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