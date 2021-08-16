Глава «Победы» раскритиковал механизм возобновления полетов

Для нормального восстановления рынка перевозок не хватает предсказуемости и прозрачности действий авиавластей, заявил в интервью РБК глава «Победы» Андрей Калымков

Андрей Калымков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компаниям хотелось бы больше предсказуемости принятия решений российскими авиавластями, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков.

В качестве примера он привел ситуацию, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принимает решение, что уже со следующего дня разрешены международные полеты из Тюмени. «Это классно, но у нас как минимум на весь месяц уже сверстан не только план полетов, но и поставлены все самолеты и экипажи. Поэтому нам ни холодно, ни жарко от таких возобновлений полетов — они должны прогнозироваться и продумываться заранее», — объясняет топ-менеджер.

Помимо внезапности Калмыкова беспокоит и прозрачность таких решений властей. Де-юре есть приказ Минтранса № 162 от 7 мая 2015 года, который регулирует предоставление допусков на осуществление международных перевозок. «Но этот приказ полностью дезавуирован, и де-факто летать могут только те компании, кому разрешит оперштаб, — замечает топ-менеджер. — Неизвестно при этом, почему он выдает разрешения одним компаниям, а другим — нет. На мой взгляд, это не очень правильно».

В последнее время возмущение участников рынка вызвало решение оперштаба допустить к полетам на египетские курорты только авиакомпанию «Россия». Российский союз туриндустрии даже обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать в получении разрешений на полеты на египетские курорты другим авиакомпаниям, кроме «России».